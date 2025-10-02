EL ESPINILLO: EL MUNICIPIO HABILITARÁ UN NUEVO TANQUE COMUNITARIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Espinillo, Chaco – En la tarde de este miércoles 2 de octubre, el Municipio de El Espinillo habilitará un nuevo tanque comunitario de 6.000 litros, destinado al almacenamiento de agua para consumo humano. Se trata de una obra solicitada por vecinos de un barrio originario, que no contaba con este servicio básico.



El jefe comunal, Zenón Cuellar, destacó que el tanque fue adquirido con recursos municipales y que beneficiará a varias familias de la comunidad. “A pesar de la difícil situación económica, seguimos dando respuestas concretas a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

Desde el municipio señalaron que esta acción forma parte de una estrategia para mejorar el acceso al agua segura, especialmente en sectores históricamente postergados. La infraestructura permitirá una distribución más eficiente del recurso, respondiendo a una problemática urgente en la zona.

Con esta habilitación, la gestión municipal reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad y el fortalecimiento de los servicios esenciales en todo el ejido de El Espinillo.

