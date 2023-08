EL ESCRUTINIO DEFINITIVO EN EL CHACO SERÁ ESTE MARTES 15 DE AGOSTO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El escrutinio definitivo de las PASO nacionales de este domingo será este martes. Zunilda Niremperger, jueza federal con competencia electoral en la provincia del Chaco, explicó detalles sobre la jornada electoral y apuntó a que los faltantes de boletas son responsabilidad de los partidos políticos y no del Juzgado Electoral.

El escrutinio definitivo de las elecciones de este domingo será este martes a las 18, en la sede de la Mutual de Empleados Judiciales de la Nación. Por otro lado, en diálogo con Radio Provincia, la funcionaria reflexionó sobre la jornada de este domingo. Sobre los conflictos en la jornada electoral, la funcionaria mencionó que fueron: “Pequeños detalles, desinteligencias que ocurren en los establecimientos, propio de lo que puede ocurrir cuando hay distintos actores, distintos partidos. La ansiedad por llegar primero y también porque cada uno juega sus ideas allí en ese acto”.

Según señaló, más allá de eso, en la provincia la apertura de mesas estuvo en el 80% del horario normal. Además, señaló que un 20% restante tuvo que ser sustituido por autoridades por lo que se demoró.

La jueza además confirmó además que hubo faltante de boletas en algunas escuelas. “Los votantes estaban un poco ofuscados y la verdad es que lo que se les explicó es que no es responsabilidad de la Justicia Nacional Electoral el reponer boletas, ni tampoco de la autoridad de mesa, sino que es una responsabilidad de los fiscales y de los partidos correspondientes o de las adjudicaciones y de las listas. Por lo tanto, si no estaban sus boletas, es responsabilidad de ellos de que el votante no pueda ejercer esa opción”, señaló.

Conflicto en Laguna Blanca

Al respecto, la funcionaria destacó que la información que se tiene es la de la denuncia radicada en la Justicia. “Desconozco con precisión lo ocurrido, y después de eso, quien ejercía las funciones de fiscal se retiró y no volvió más al establecimiento. Eso es todo lo que tengo, y la denuncia que, por supuesto, se presentó ante la Fiscalía Federal”, dijo.

“La Fiscalía Federal nos comunicó del comienzo del expediente y a partir de ahí, va a ser el fiscal quien va a pedir las medidas necesarias, según lo que crea conveniente”, resaltó.

Celebración del acto democrático

Niremperger apuntó además a celebrar los resultados del acto eleccionario. «La verdad es que para nosotros fue una gran jornada, nos premió votando el 62,5% de la población, es el último número que tengo. Número que me pasó al comando luego de las 18 horas», explicó.

«Más que agradecida y contenta por festejar una vez más un gran día de democracia. A 40 años de democracia en nuestro país, que es digno también de mencionarse», cerró. Además, agradeció a todo el personal policial, de Correo Argentino, de las fuerzas nacionales y fiscalizadores de escuelas por acompañar este domingo las elecciones.

