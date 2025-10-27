EL EJECUTIVO ELEVÓ A LA LEGISLATURA EL PROYECTO DE LEY PARA LA EXPROPIACIÓN DE LA CHANCHERÍA PERTENECIENTE A LA FAMILIA SENA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de la firma del gobernador Leandro Zdero, este lunes ingresó a la Legislatura chaqueña el proyecto de ley del Ejecutivo provincial para la expropiación de la chanchería perteneciente a la familia Sena. La presentación estuvo a cargo del secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez y del subsecretario de Legal y Técnica Julio Ferro.

La propuesta es destinar el predio, de más de 27 hectáreas de extensión, a la edificación de centros de reinserción social del Programa Provincial Fortaleza (de consumos problemáticos de sustancias) y de centros de experiencia y formación laboral. “De esta forma se da cumplimiento al anuncio realizado el viernes pasado por el gobernador, se espera que el proyecto tome estado parlamentario lo antes posible y cuente con el acompañamiento legislativo” detalló Ferro.

El inmueble fue adjudicado a Emerenciano Sena en 2015 para que se ejecute un proyecto productivo. La expropiación implica sacar el título del predio a su propietario e inscribirlo a nombre de la Provincia. Esto se realiza a través de un pago que se deposita en una cuenta judicial a efecto de que la justicia determine la titularidad del dinero si hay reclamos posteriores.

“Para el proyecto se efectuó un estudio de dominio del campo, una vez que el proyecto se convierta en ley, interviene la Fiscalía de Estado quien informa a la Junta de Evaluación para que realice la correspondiente valoración del inmueble”, explicó Gutiérrez.

