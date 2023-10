EL EFECTO E INFLUENCIA DE PANCALDO Y SU CUERPO TÉCNICO EN EL PRESENTE DE FOR EVER

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Desde la llegada de Ricardo Pancaldo y su cuerpo técnico, For Ever jugó 12 partidos de los cuales ganó seis, empató cuatro y perdió solamente dos. Cortó la sequía de derrotas en condición de visitante y de los últimos 15 puntos, sacó 13.

Chaco For Ever deambulaba por el fondo de la tabla y el equipo no encontraba funcionamiento dentro de un campo de juego. Los diferentes responsables y sus cuerpos técnicos sumaban derrotas y no había respuestas ni desde adentro ni desde afuera de la cancha. La apuesta a casi un ignoto Ricardo Pancaldo para la afición forevista o el hincha de fútbol imparcial resistenciano, se parecía más a un “manotazo de ahogado” que a una postura sería para intentar torcer el rumbo de un descenso prácticamente asegurado.

La realidad le dio la razón a la dirigencia en esta oportunidad. «Vengo porque me gustan los desafíos», había declarado el santafesino en su presentación como DT.

Y de yapa, el gran partido de cuartos de final por Copa Argentina frente al encumbrado Defensa y Justicia que definió su suerte en la tanda de penales. Estadísticas contundentes para un gran presente del Negro de Villa San Juan que concluye con nueva victoria de visitante su participación en este torneo de Primera Nacional de Fútbol y se esperanza con mejorarla en la próxima temporada.

