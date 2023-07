EL DRAMA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN VARADAS POR LAS MEDIDAS DE FUERZA: “PREFIERO PERDER EL DÍA ANTES QUE PAGAR UN TAXI”

Este viernes, cientos de pasajeros amanecieron en una encrucijada, sin medios de transporte disponibles para llegar a sus trabajos debido a la medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que impacta tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en el Gran Buenos Aires. Desde las primeras horas del día, el descontento y la frustración se hacen sentir entre los usuarios que, desprovistos de soluciones concretas, buscan diferentes opciones de transporte para llegar a sus destinos.

Al paro de colectivos también se suma una protesta llevada a cabo por empleados jerárquicos del Tren Sarmiento que agrava aún más la situación, paralizando por completo el funcionamiento de la línea que conecta la terminal de Once con la localidad bonaerense de Moreno.

“Ya estoy llegando tarde a mi trabajo. Tenía que entrar a las 7. Prefiero esperar a un taxi, porque la zona está complicada, otra no queda”, relata Yanina, una empleada administrativa que se vio afectada por el paro del Tren Sarmiento, en diálogo con C5N.

En Once, un grupo de personas realiza un corte total en las Avenidas Rivadavia, Jujuy y Pueyrredón, entre Bartolomé Mitre y Perón, donde se instalaron contenedores de basura y algunas maderas que impiden la circulación vehicular. “Ayer no sabíamos si iba a haber paro, si íbamos a llegar a nuestras casas. Hoy, perjudican a los chicos que no pueden ir al colegio, a los maestros también. Nos están perjudicando a todos, a todo el mundo”, contó por su parte Fabián, quien se dedica al rubro de la construcción.

Alrededor de las 8 de la mañana, seis vehículos de la Policía de la Ciudad arribaron a las inmediaciones de Plaza Miserere, donde el mal clima social va en aumento. “Yo vengo viajando de Derqui para poder llegar a mi casa. El paro era de colectivos, salí muy temprano y ahora me encontré que no hay trenes, no hay forma de volver a mi casa. Yo cuido adultos, personas mayores. Vivo en Merlo, no tengo como llegar. Hacen todo esto por política. Ahora, ¿Cómo llegamos? Va a ser complicado, pero necesitamos volver a nuestras casas, y encima a la noche tengo que volver a trabajar de vuelta”, dijo Virginia, una de las pasajeras del Tren Sarmiento, a Radio Mitre.

Un grupo de pasajeros corta las calles en Once. (Foto: Adrián Escandar) Un grupo de pasajeros corta las calles en Once. (Foto: Adrián Escandar)

Junto a las interrupciones al tránsito y el caos en los servicios, el ingreso a los subtes y la demanda para subirse a vehículos pertenecientes a diferentes aplicaciones empezó a colapsar. “Tengo que viajar a Ramos Mejía. Prefiero perder el día antes que pagar $8.000, es una locura. Me enteré recién del paro”, explicó otra de las usuarias afectadas en la estación Moreno.

“Estoy yendo a trabajar, por suerte estoy a 20 cuadras, pero igualmente me tengo que tomar un taxi porque otra no me queda. Generalmente, me tomo el 95 o el 12. Dentro de todo estamos a principio de mes y puedo pagarlo, pero cuando llega fin de mes no. Estaba mentalizada de que iba a tener que pasar por esto”, señaló Lisa, otra de las tantas jóvenes que aguarda en una de las paradas de Once.

Por el corte en Rivadavia, muchos vehículos giran en dirección contraria, transitando a contramano. “Nos dijeron que los trenes iban a venir 8:30, después a las 9 y después que no tenían novedades. Queremos que nos den información buena, nos tienen diciendo un horario, luego otro y otro. La gente está cansada”, sostuvo uno de los manifestantes.

El paro de Trenes en Once afecta a miles de pasajeros. (Foto: Adrián Escandar) El paro de Trenes en Once afecta a miles de pasajeros. (Foto: Adrián Escandar)

Por otra parte, en la estación Constitución la situación es distinta. La mayoría de los usuarios del tren Roca estaban al tanto de la medida de fuerza de la UTA y tuvieron tiempo de organizar su jornada. Allí, un niño de seis años junto a su padre esperan la llegada de un taxi para ir a la escuela. “Estamos sufriendo. Siempre tomamos la línea 28 para ir a la escuela. Mi hijo entraba a las 8, pero estamos complicadísimos. Otra no queda, es lo que nos toca vivir”, contó el hombre.

Frente a este panorama, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el estacionamiento medido, junto a los peajes de las autopistas y el sistema de Ecobici serán gratuitos durante las 24 horas del día.