EL DOLOR DE LOS POLÍTICOS, PERIODISTAS Y FAMOSOS POR LA MUERTE DE MAURO VIALE

Mauro Viale falleció en la noche de este domingo tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. Ante esta lamentable noticia, varias figuras del ámbito político y del espectáculo se expresaron en las redes sociales.

Luego de enterarse de lo sucedido, el presidente Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para despedir al periodista con un sentido mensaje en el que hizo hincapié en su extensa trayectoria.

“Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad”, escribió el Jefe de Estado, quien envió sus condolencias a la familia “y a quienes, como yo, lo han querido”.

Uno de los primeros en manifestarse fue Agustín Rossi, Ministro de Defensa. “Lamento el fallecimiento de Mauro Viale. Hoy tenía pautada una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internacion. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió en Twitter.

El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, también se sumó a las condolencias: “Enorme pena por el fallecimiento de Mauro Viale. Buena persona y mejor periodista. Siempre respetuoso en las entrevistas a las que me invitó. Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia. Mis condolencias a sus seres queridos”.

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, manifestó: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. Jonatan Viale, te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia”.

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación, también se solidarizó con su familia: “Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo”.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue otros de los dirigentes que se expresó al respecto: “Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. ¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos”.

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, por su parte escribió: “Estoy totalmente conmovido por el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista de raza, un maestro del periodismo argentino y una gran persona. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a su hijo”.

Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, twitteó: “Siento una profunda tristeza por la muerte de Mauro Viale. Un hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona. Mi saludo y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos”.

En el ámbito periodístico, también sus colegas se manifestaron tristes por la noticia. “Gracias #mauroviale por tus consejos y por darme para adelante siempre! Una pena! Abrazo a su familia! Especialmente a @vialejonatan”, expresó Gustavo López. También Gustavo Sofovich dejó sus condolencias con un sentido posteo en Instagram: “Mauro querido me acuerdo cuando me llevabas a la cancha ! Te quise , te respete , te admire y Nunca te voy a olvidar. Descansa en Paz”.

Marcelo Tinelli fue otras de las reconocidas figuras que se conmovió con esta noticia. “Desde el “Quien mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido Jonatan Viale”, escribió. El conductor y humorista Jey Mammón también expresó su dolor. “Covid de mierda. Murio Mauro”.

Jorge Rial también compartió su recuerdo: “No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia”.

Alberto Samid, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento en 2002, también lo recordó en sus stories: “Te fuiste sin la pelea…¡ya nos encontraremos! Esto no va a quedar así”. Y luego agregó: “Les voy a acerca de cómo fue mi vida y relación con Mauro Viale. Él me invitó al programa a hablar de manera buena. De mala leche como supimos notar todos los que presenciaron el programa, me hacía preguntas que yo no quería ni estaba obligado bajo ningún término a responder. Y bueno, gente, pasó lo que todos sabemos, las trompadas y las frases muy recordadas. Yo siempre dije la verdad, pero son altercados que ocurren entre una o más personas por las diferencias. Lo voy a recordar como alguien firme a los ideales”

Oscar González Oro, colega de Mauro, escribió en su Instagram una sentida reflexión: “Cuando me enteré de la muerte de Mauro, apareció inmediatamente en mi memoria aquel momento en que decidí no ir más a un estudio de radio ni de televisión. Irme de mi país. Mauro me hizo una nota un domingo pidiéndome de alguna manera que volviera. Hoy tristemente me doy cuenta desde el profundo dolor que siento, que no me equivoqué. Y lo lamento. Sería bueno estar equivocado. Te quiero mucho Mauro y a tu familia. A la que tanto amabas”. Fabián Doman también fue otro de los periodistas que se mostró triste por la repentina muerte de Viale: “Acabo de enterarme que murio Mauro. Fue un maestro para mi. Se lo alcance a decir con el vida en privado y en publico. Si yo trabajo en television es gracias a el y a Chiche. Lo banco y lo voy a bancar siempre. Un dolor muy grande. Un inmenso abrazo a Leonor y a Jony”.

Jorge Asís escribió: “Estupor por Mauro Viale, eficiente mayorista de la comunicación, pariente sabio de todos, siempre cerca desde la pantalla o la radio. Periodista total que va a ser más valorado. Mis condolencias a su esposa y al colega Jonatan”.

Paulo Kablan, por su parte, recordó la generosidad que tuvo Mauro Viale en los comienzos de su carrera: “En 2002, un productor amigo me sentó al aire en el programa que Mauro Viale hacía en Canal 9. Fue mí primera experiencia en TV. Mauro fue muy generoso conmigo. Desde entonces nunca dejé de trabajar en tele y siempre se lo agradecí. Un abrazo a Leonor, @JonatanViale e Ivana”.

Cristina Pérez, periodista del noticiero de Telefe, no quiso quedar fuera de los saludos a la familia del recientemente fallecido conductor de A24. “Murió el periodista Mauro Viale. Tenía Covid. Mis profundas condolencias a su familia y un abrazo muy fuerte a @JonatanViale”, expresó.

Otra de las periodistas acongojadas por la muerte de Viale fue Maria Julia Oliván: “Cuando conté públicamente sobre el diagnóstico de #autismo de Antonio, a las pocas horas me llamó #mauroviale para decirme que el amor todo lo puede y que mi hijo iba a estar bien. Me conmovió profundamente. Te abrazo @JonatanViale y a tu mamá y familia. QEPD”.

Sergio Lapegüe, conductor del noticiero de El Trece, también expresó sus condolencias: “Que noticia tan triste!! Inesperada. Lamento mucho la muerte de #mauroviale uno de los más preocupados por esta tremenda pandemia. De no creer. Mi sentido pésame a la familia y en especial a @JonatanViale”.

Vero Lozano, conductora de Cortá por Lozano, fue otras de las figuras que se expresó tras el fallecimiento del padre de Jonatan: “Respeto y amor para la familia de Mauro Viale”. Tomás Dente, por su parte, lo recordó con una postal de ambos: “Mau IMPOSIBLE olvidarte. Gracias por las mañanas de tanta pelea y risa. Estás en mi corazón: nuestras charlas, nuestras meriendas, nuestras confesiones. El cielo recibe a un GRANDE”, mientras que Malena Guinzburg señaló: “Qué pena lo de Mauro Viale. No tengo anécdota con él ni nada para decir más que eso: Covid de mierda”.

El recuerdo de Miguel Ángel Pierri, Fernando Burlando, Damián Bacman y Gabriel Iezzi

Miguel Angel Pierri:

“Acaba de morir mi amigo Mauro Viale. Ustedes conocen al de la pantalla, el genio de la producción, el del talk show, el tipo que hizo los programas de mayor rating. Yo conozco al otro. Supe jugar con Fabio Talarico, Lito Pintos y tantos otros al fútbol en canal 7 cuando Jonathan, su hijo, era muy chiquito y estaba detrás de una computadora. Cuando nació mi hijo Juan tuvo un problema de salud, y el que apareció por la clínica fue Mauro Viale. Yo me hermané con él. Tuve encuentros y desencuentros. Un tipo brillante. Ayer le escribí esto: ‘Querido Mauro, mucha fuerza, vos sos un roble, Vamos que Tenés que ponerte bien. Dios, esa Flia maravillosa que construiste y tu fuerza y todo el cariño real que te tenemos te hará recuperar pronto pronto. Vamos !!!! Acá , Vanina y Miguel están haciendo fuerza!!!!” Y me respondió “OK”. Hoy hablé con su equipo, me dijeron que había pasado a una sala de cuidados intermedios y que estaba bien. Y ahora me encuentro con esta noticia inaceptable e inexplicable. Estoy destrozado.

Miguel Angel Pierri y Mauro Viale

Viví todos los momentos de mi vida con él. Me acompañó en los mejores y en los peores. Pero Mauro siempre fue un tipo de códigos. La verdad es que no puedo creer que no esté. Estoy escribiendo estas palabras y lo estoy viendo en televisión. Se cuidaba. Hace pocos días atrás, antes de enfermarse, le mandó un beso a Vanina, mi esposa. Y me dijo “cuidate, esto es muy peligroso. Cuidate, yo me cuido”.

¿Sabés lo que significaba no ir al piso con Mauro? Era que se enoje. ¿Cómo no vas a venir? Te ponía en penitencia. Pero era un grande, con mayúsculas. Me parece verlo en el hall de América, en los sillones, haciendo la preproducción. Hablar con Flor Verdaguer, su increíble productora. Todos hicimos escuela con él. Todos aprendimos a caminar con él. Todos aprendimos a tenerle miedo al rating. Mauro era, de verdad, la pura verdad. Viví todas sus épocas. Tuve la suerte de acompañarlo en todos sus programas. Estuve en radio muy temprano, allá en el pasaje Rauch, estuve en América con ese famoso programa que hacía cuando América estaba en la calle Honduras y te entrevistaba en la puerta de tu auto. Mauro fue lo más avanzado que tuvo y tendrá esta televisión.

Para mí, Mauro fue mi amigo. Estoy destrozado. No puedo creer que mañana a la tarde, a las tres, no esté en la pantalla. Recuerdo una charla que tuvimos con él y con Bilardo. Cuánto cariño. Era Mauro Viale porque nació en la calle Viale. No estoy de luto, repito, estoy destrozado, con un nudo en la garganta, lleno de lágrimas. Me imagino que su equipo, que hoy domingo estaba feliz porque decían que estaba viendo el programa. El plan de Dios es incomprensible para muchos de nosotros.

Pasé todas mis causas con él. Las barras bravas, Di Zeo, Soldán, la AMIA, Grassi, el Triple Crimen, Rodrigo, tantos momentos. Un beso enorme a Leonor, a su hija, a Joni. Se fueron 35 años de mi vida. Gracias Mauro por todo lo que aprendí.

Fernando Burlando:

“Estoy en Estados Unidos y la primera que me avisó fue mi hija mayor. Y después la menor. Porque sabían el cariño que me ligaba a él. Te puedo decir infinidad de cosas de Mauro Viale. De las que saben todos, de su devoción por el trabajo, la familia, de su honestidad moral. Fue la primera persona a la cual siempre respeté en el medio. La primera persona que me dio oportunidades en la vida. Y no pasaba un solo programa -en vivo y fuera del vivo- en decírselo y agradecerle. Siempre con él tuve la oportunidad de expresarme libremente, y sobre todo con el respeto el tiempo y la atención que me daba.

Compartí Polémica con él. No te puedo explicar lo que me divertí ahí. Solo con una mirada entendíamos lo que debíamos decir o no decir. Era un tipo extremadamente inteligente. Es una pérdida que no tiene reparación ni sustitución. Era un creador de estilo, un periodista de raza. Debe haber salido del vientre de la mama con una Olivetti. Y se fue trabajando en un tema que a él le importaba mucho.

Mauro aparte era un productor nato. Feroz. Era el buscador y el que conseguía con misiones imposibles la noticia que todos deseaban. Mauro por una noticia era capaz de hacer lo que hizo, dejarnos.

También fui abogado de Mauro en temas menores. porque sus temas con la justicia fueron menores. Pero cuando tuvo necesidad me eligió y eso me llenó de orgullo. Tengo en mi corazón una sensación de mucho agradecimiento para con él. Perdí un gran amigo.

Damián Bacman, de Tomaserena Producciones, que hacía su programa en América Mauro y la Pura Verdad

“Estoy tristísimo. Es un momento tremendo. Además fue sorpresivo. Hablé con Joni y me dijo que estaba mejorando, lo habían pasado a una habitación común. Pero tuvo un paro cardíaco entre las 20 y las 21 y no lo pudieron sacar. Hoy mismo hicimos el programa para él, mandándole saludos. Iba a volver en 15 días imaginábamos. La última vez que hablé con él fue el día que se vacunó. Ayer lo llamé y ya no me respondió, por eso hoy lo llamé a Joni.

Empecé a trabajar con él porque en un momento se había quedado sin pantalla. Entonces le propuse presentar un programa en América para los domingos a la tarde. Fue hace diez años y no paramos más. Laburar con él era facilísimo. Hacía todo, un animal. Tenía una intuición y una fuerza para producir que ya no existe. A mi me daba hasta vergüenza hablar en las reuniones de producción porque él sabía todo. Era el principal productor de sus programas. Si algún invitado se complicaba, lo llamaba él directamente. Lo importante era que estuviera. Me cuesta entender que haya muerto, parecía un pibe de 20 años.

Era el tipo más sano que conocí en mi vida. No comía ni un alfajor, ni una galletita, nada que tuviera harinas. Su dieta era arroz y verduras. A las diez de la noche ya estaba durmiendo, porque se levantaba muy temprano, tipo 5 de la mañana. Se iba a la radio, descansaba un poco, después hacía A24 y el tiempo que tenía libre producía su programa de los domingos. Además, los sábados estaba en Radio Rivadavia. Trabajaba los siete días de la semana.

Muchas veces le decía de parar y él me respondía “¿y qué voy a hacer si no trabajo?”. Se tomaba 20 días de vacaciones por año. Como a Leonor le gustaba ir al Caribe, viajaban para allá. Pero si era por él, no se tomaba ni un día. Lo hacía por ella porque vivía pendiente de Leonor. Ella manejaba la administración de sus cosas. Estaba enamorado como el primer día, loco por ella. Y también por sus nietos y sus hijos. Era híper familiero. Cuando lo veía a Joni en la tele se le caía la baba.

Gabriel Iezzi.

Compartí con Mauro muchos años. Primero yendo a A24 como abogado en el fuero penal, por casos mediáticos en los que he trabajado. Y después para opinar en otros de repercusión pública, como el de Candela, el de Ángeles Rawson. Los últimos cuatro o cinco años lo cruzaba todos los días, porque cuando él se iba entrábamos nosotros con Eduardo Feinman. Charlábamos en el cambio de micrófono, en el hall, intercambiábamos opiniones siempre con respeto aunque no estuviéramos de acuerdo. .Yo respetaba su profesionalismo, sus códigos, Es un dolor grande. Marcó un tiempo, una historia. Un cariño grande para Leonor, Ivana, Joni y sus nietos. Merecía estar más tiempo con nosotros.

