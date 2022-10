EL DÓLAR BLUE SUBE BRUSCAMENTE, TRAS LAS NUEVAS MEDIDAS DE GOBIERNO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Este miércoles 12 de octubre, el dólar blue opera a $288 para la venta, $8 por encima del cierre de la jornada de ayer. De esta manera, el tipo de cambio libre reacciona a la medida de Gobierno que encareció el dólar turista, con la incorporación de un anticipo de Bienes Personales del 25%.

Esta decisión popularizada bajo el nombre «dólar Qatar», por la proximidad con el Mundial de fútbol, aumenta el dólar «tarjeta» o «turista» por el anticipo a cuenta de Bienes Personales para compras mayores a US$300. En tanto, la cotización final, teniendo en cuenta el impuesto PAÍS y Ganancias sobre el dólar minorista, queda en $314.

“La medida busca desincentivar la demanda de divisas por turismo y consumos con tarjetas sin afectar al consumo hormiga (servicios de streaming en particular, montos mensuales de menos de US$300 en general). En lo personal, el mercado probablemente leyó esto como otra señal más de la principal política económica de este Gobierno, que es no devaluar. ¿Cómo no devaluar? Como sea”, indicó Juan Pablo Albornoz, analista de Invecq.

Por su parte, el dólar oficial cotiza hoy miércoles 12 de octubre a $149 para la compra y $157 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 274,75.

