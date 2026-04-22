EL DETALLE DE LA DECLARACIÓN DEL HIJO DE UNA DE LAS JUBILADAS QUE LE PRESTÓ PLATA A ADORNI

Este miércoles declaró ante la Justicia Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su descargo, aseguró que el funcionario le debe US$65.000 por las reformas que realizó en el inmueble.

Feijoo es amigo de Adorni y en su declaración afirmó que se interesó en el departamento porque vivía cerca. Su plan era comprarlo, reformarlo y luego venderlo. Aseguró que terminó esa obra en tres meses y luego lo vendió.

Su relación con el jefe de Gabinete se dio a través del jardín de infantes al que asisten sus hijos. Así es como se gesta la venta del inmueble. Según dijo ante la Justicia, pidió US$ 300.000 por el departamento, a lo que Adorni se negó.

Fotos del antes y el después del departamento de Adorni en Caballito. (Foto: TN)

El funcionario de Javier Milei contraofertó poner como adelanto US$30.000, y acordó con Feijoo que los US$200.000 debían devolverse en el plazo de un año. Pero también incluyeron un acuerdo de palabra por las obras de refacción, por US$ 65.000, que no aparece en la escritura.

De acuerdo a la explicación de Feijoo, la suma final por la que se adquirió el departamento fue US$295.000. En esa cuenta se incluye la presunta ganancia para los dos jubiladas (US$15.000 para cada una); los US$ 200.000 del valor inicial del inmueble; y luego los US$ 65.000 acordados de palabra.

Feijoo agregó además que hasta el momento no logró cobrar la deuda de Adorni, pero que a cambio se hizo cargo de la venta de otro departamento del Jefe de Gabinete, ubicado en calle Asamblea.

En la previa a la declaración de este miércoles, se le había solicitado que se presentara con su teléfono celular y con toda la documentación que respalde los gastos vinculados al inmueble.

El testigo declaró durante una hora. Aseguró que su madre y Sbabo se dedicaban a comprar departamentos, remodelarlos y venderlos, y aclaró que por eso en pocos meses tuvieron ganancias.

El departamento de Manuel Adorni en Caballito. (Foto: TN)

Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que vendieron la propiedad. Junto a Claudia Sbabo, participaron de la operación no solo como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

Las otras propiedades bajo la lupa

Otro de los inmuebles analizados es una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Allí se realizaron mejoras a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA.

Por ese motivo, Tabar fue citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, para precisar el costo de las refacciones en la vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal también convocó a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de la casa del country, que deberá presentarse en Tribunales el 27 de abril.

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y el movimiento patrimonial del funcionario.