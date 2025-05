EL DESESPERADO PEDIDO DEL PAPÁ DE UN NENE DE 9 AÑOS ATRAPADO JUNTO A 36 COMPAÑEROS: “NECESITAN AYUDA”

El papá de un nene de 9 años atrapado junto a sus compañeros en un micro en la Ruta 9, a la altura de Carmen de Areco, hizo un desesperado pedido. “No ven la ruta por el agua. No hay nadie. Necesitan ayuda”, dijo a TN.

“Están atrapados desde ayer a las 21. No se pueden mover. Necesitamos que alguien haga algo”, imploró.

Los chicos pertenecen al colegio Aukan, de Lanús, y habían salido de excursión ayer a Rosario en un micro de la empresa Colprim. “En la zona no está Prefectura ni nadie. Sabemos que ellos están bien, que tienen agua y galletitas, pero necesitan ayuda”, dijo el hombre.

Marina, representante legal del colegio, dio su testimonio desde el lugar. “Los chicos tienen 9 años. Salimos ayer a las 18 desde Rosario. Allá no llovía y nadie nos avisó nada. Están bien, pero estamos preocupados”, expresó.

“Estamos rodeados de agua. No vemos la ruta. Hablamos con todas las autoridades posibles: Gendarmería, Defensa Civil, Bomberos, Prefectura. Nos dicen que no hay forma de llegar a nosotros. Ya llevamos más de 15 horas en el micro”, contó.

El corte es total en la Ruta 9, entre Baradero y Campana. (Foto: captura de video)

Otro micro con 44 pasajeros atrapado en la Ruta 9

También la Ruta 9, en el kilómetro 111, a la altura de Baradero, otro micro quedó atrapado con 44 pasajeros en medio de la ruta inundada.

“La situación es desesperante”, dijo a TN Daniel, chofer del vehículo.

“Acá no tenemos ayuda de nadie. No está Defensa Civil ni Bomberos. Llamo y no tengo respuestas, mencionó el hombre, y amplió: ”Es un mar. Tenemos a todos los pasajeros atrapados arriba sin recibir la atención que merecen».

El micro partió anoche, a las 20.30, desde Rosario. “Estamos conteniendo la situación como podemos. Adentro de la unidad tenemos 10 centímetros de agua. Hay un bebé y un nene de unos 5, 6 años”, contó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por tormentas fuertes y persistentes en el norte del territorio bonaerense, con precipitaciones que superaron los 300 milímetros en algunas zonas, generando anegamientos, cortes de luz, evacuaciones y caos vehicular.

Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, Exaltación de la Cruz General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha son las localidades donde rige el nivel rojo del SMN.