EL CRUCE CALIENTE ENTRE ENZO FERNÁNDEZ Y ANTONY SOBRE EL CIERRE DE LA FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE

La situación no escaló gracias a la rápida intervención de sus compañeros, que se metieron en el medio para separarlos y evitar que la discusión termine en expulsiones. El árbitro amonestó a ambos, pero no tomó una medida más severa a pesar de la tensión del momento.

El cruce no pasó desapercibido para las cámaras ni para los hinchas, que rápidamente replicaron el momento en redes sociales. Enzo, que había sido figura con un gol clave para empatar el partido, no se guardó nada y dejó en claro que no iba a tolerar provocaciones, mientras que Antony se mostró visiblemente molesto por el desarrollo del encuentro.

Una mancha en el cierre de una final cargada de emociones, que terminó con Chelsea levantando el trofeo y con un nuevo capítulo caliente en la rivalidad futbolística entre argentinos y brasileños.