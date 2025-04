EL CONMOVEDOR MENSAJE DE NICOLÁS VÁZQUEZ A NUEVE AÑOS DE LA MUERTE DE SU HERMANO: “ME MANDÓ UNA SEÑAL”

Nicolás Vázquez atraviesa un día muy difícil: este lunes su hermano Santiago, quien murió en diciembre de 2016 en Punta Cana mientras estaba de vacaciones y hoy hubiera cumplido 36 años. “Siguen desde otro plano con nosotros”, contó y dio a conocer una situación que vivió en las últimas horas.

“Recién venía caminando y, como hago siempre, venía conversando con mi hermano. Hoy un poco más, porque es su cumpleaños”, comentó a como de contexto en una historia de Instagram. Y agregó: “Lo recordaba, sonreía con algunos recuerdos, y aunque sé que siempre está conmigo, muchas veces le pido que me mande una señal”.

Entonces, aseguró que le pasó algo espectacular. “Para ustedes puede parecer algo simple, pero para mí fue una señal muy clara”, advirtió para luego relatar el episodio.

“Se me acercó una señora con su hijo muy chiquito. Me dijo que me conocía por ‘Casi Ángeles’, que me miraba en YouTube. Y me preguntó si lo podía saludar y sacarme una foto. Le dije que sí, por supuesto, que claro que le daba una foto. Me la saqué y me salió abrazarlo”, contó. Y reveló: “Justo en ese preciso instante en que venía pensando más fuerte que nunca en mi hermano, le pregunté cómo se llamaba a su hijo. Y me dijo ‘Santi’”.

A corazón abierto, expresó: “Obviamente me emocioné. Le pedí un abrazo más y le conté que hoy era un día muy especial para mí. Que para mí, ese abrazo, no solo lo estaba abrazando a él».

A modo de cierre, reflexionó: “Hermoso momento para compartirlo con ustedes. Son señales, están ahí. Pero vivimos en una vorágine tan grande, que a veces no las vemos, o no nos detenemos a sentirlas”. “Hermoso momento, que comparto con ustedes, porque siento que contagia. Porque hace bien. Y porque de corazón les digo, que siguen desde otro plano con nosotros, nunca, jamás, pierdan la fe”, concluyó conmovido.

El conmovedor posteo de Nicolás Vázquez en el día en que su hermano Santiago hubiera cumplido años

Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago en el día en que cumpliría 36 años. Con un emotivo posteo y unas cuantas fotos familiares, dio cuenta de lo unidos que eran y de lo que lo extraña.

“Feliz cumple San. Seguimos juntos y así será, siempre juntos, espalda con espalda, corazón con corazón. Gracias por guiarme, cuidarme y estar con nosotros en cada momento. ¡Te amo!“, escribió.

La publicación no pasó inadvertida entre sus más de cuatro millones de seguidores que le dedicaron mensajes de cariño. Incluso varias figuras del medio como Gimena Accardi, Benjamín Vicuña, Eugenia Tobal, Celeste Cid, Andrés Gil y Silvina Escudero, entre otros, lo recordaron con amor.