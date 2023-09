EL CONCEJO DE PINEDO SUSPENDIÓ AL INTENDENTE CIUCCI POR DIFICULTADES PARA INVESTIGAR DENUNCIAS EN SU CONTRA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Concejo de General Pinedo suspendió de sus funciones por 30 días al intendente Franco Ciucci tras no comparecer ante los concejales para defenderse por las denuncias de cheques de pagos diferidos; y también por la dificultad para acceder a los informes del Ejecutivo.

La suspensión del intendente Ciucci, jefe de La Cámpora local, fue determinada por cinco concejales en sesión extraordinaria este jueves: Marcela Moreno y Patricia Moreno, ambas del Frente Chaqueño; Marcelo Javier Agustinelli, Rosa Karina Cubei y Daniel Rodríguez, del Frente Chaco Somos Todos.

Durante el encuentro, la Comisión Investigadora planteó el trabajo realizado respecto a las denuncias en contra del intendente, y afirmaron que Ciucci fue notificado por cédula para que haga su descargo y ejerza su derecho a defensa, pero que nunca concurrió.

Daniel Rodríguez, uno de los impulsores de la investigación desde la Comisión, clarificó la situación: «El Concejo autoriza a la Comisión Investigadora a actuar, y solicitamos la sesión especial. Se lo citó -a Ciucci- un día y no concurrió. Se lo citó al otro día para el resto de las resoluciones y que nos brinde información y las respuestas a nuestras preguntas».

En su relato, Rodríguez afirmó que ante la ausencia de Ciucci se dirigieron hasta el Municipio para buscar la información solicitada, con la esperanza de encontrarse allí con el secretario de Gobierno, Nahuel Gallovich. «No llegamos a hablar con él, hay una señora de apellido Duré en la Mesa de Entrada, en donde nos comunicó que el secretario de Gobierno no nos podía atender y que lo que queramos presentar, lo hagamos por Mesa de Entradas».

Tras la negativa del Ejecutivo para que la Comisión Investigadora acceda al área de Economía y Finanzas, los concejales informaron la situación en la sesión extraordinaria.

«Se confeccionó un proyecto de ordenanza en donde se plantean todos estos expedientes y todas estas cosas. Se determina, en el proyecto, la suspensión del intendente por 30 días hábiles, y se autoriza a la presidente del Concejo a ejercer el cargo de la intendencia», dijo Rodríguez a este medio.

De esta manera, la intendencia de Pinedo será asumida por la presidente del Concejo, Patricia Moreno. En tanto, será el vicepresidente primero del órgano legislativo, Marcelo Javier Agustinelli, quien se quedará con el cargo de Moreno.

La suspensión a Ciucci podría no cumplir el período total en caso de que presentarse ante la Comisión Investigadora y ofrecer toda la documentación y declaraciones necesarias. Caso contrario, podría continuar fuera del cargo durante más de 30 días, dependiendo de lo que establezcan los concejales posteriormente.

LA INVESTIGACIÓN

Las denuncias se realizaron el pasado viernes 25 de agosto en la Fiscalía de Investigación de Charata, donde los concejales Rodríguez, Cubei, Moreno y Agustinelli pidieron que se investigue al intendente.

En el escrito, también aparecen involucrados el gerente del Banco Nación de Charata, Nestor Meiter; el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, Alfredo Gustavo Cáceres; Lisandro Bonaire quien intervino en la gestión de las cuentas del Municipio de General Pinedo durante los periodos 2022 y 2023; y el tesorero de la Municipalidad de General Pinedo, César Daniel Barrios.

Los concejales entendieron que las «negociaciones incompatibles con la función pública» se realizaron mediante una «asociación ilícita» por parte del intendente «quien solicitó sin autorización del Concejo Municipal una chequera a pago diferido al Banco Nación sucursal Charata» y el gerente de la misma ya que «facilitó la chequera al intendente».

«Asimismo el Tesorero de la Municipalidad firmó junto al intendente el uso indebido de estos cheques los cuales fueron rechazados por no contar con fondos suficientes. El tesorero que firmó los cheques en perjuicio de la Administración y el Presidente del Tribunal de Cuentas, quien nada hizo respecto a la advertencia de la chequera otorgada injustificadamente e ilegítimamente por el Gerente del Banco», detallaron.

Por esta reconstrucción, consideraron que hubo un «cuadro de voluntades estable» ya que «el intendente y el tesorero siguen emitiendo cheques de pago diferido, el gerente del banco no suspende la chequera, no emite informes desconociendo que la cuenta no es del Intendente sino del Municipio y que el municipio está compuesto por un Poder Ejecutivo y un Concejo Deliberante y el presidente y fiscal auditor del tribunal de Cuentas quienes han omitido todo tipo de control«.

Rodríguez aclaró que se hicieron dos denuncias. «Una es por una compra que realizó el intendente sin pedir autorización al Concejo Municipal. El Concejo tiene una ordenanza que regula el régimen de compra municipal. Según los montos, la ordenanza estipula de qué forma hay que realizar la compra que, hasta un millón y medio de pesos permite realizar la compra directa, es decir, él puede comprar sin pedir autorización a nadie de manera directa».

Luego, sintetizó: «De un millón y medio a dos millones y medio tiene que hacer el concurso de precios, de dos millones y medio a cinco tiene que llamar a licitación privada o licitación pública. En este caso adquirió una camioneta por cinco millones de pesos, creo que era el monto, sin la autorización de este Concejo».

Ciertas investigaciones que la Comisión Investigadora intentó llevar a cabo, sin embargo, fueron frenadas por una cautelar que presentó el equipo jurídico de Ciucci. El Juez en lo Laboral de Resistencia, Jorge Sinkovich, dio lugar al recurso del intendente, lo que causó cruces entre el Concejo de Pinedo y la Justicia debido a una supuesta carencia de competencia.

