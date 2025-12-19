El comunicado de ARCA ante denuncia de presunta filtración masiva de datos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió este jueves a desmentir de manera categórica las versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos y aseguró que la información del padrón de contribuyentes “está segura y no fue afectada”.

A través de un comunicado oficial, el organismo buscó llevar tranquilidad en medio de un escenario de fuerte preocupación pública, luego de que distintas publicaciones advirtieran sobre un presunto ataque informático que habría comprometido información sensible vinculada a organismos del Estado. Según precisó ARCA, no se registró ningún incidente que haya puesto en riesgo la seguridad de los sistemas que administra el organismo.

En ese sentido, aclaró que no se detectaron accesos no autorizados, vulneraciones de infraestructura ni compromisos sobre las bases de datos de los contribuyentes. Además, remarcó que la información que habría sido difundida como parte de la supuesta filtración no corresponde a datos confidenciales ni protegidos por el secreto fiscal, uno de los puntos que más inquietud había generado entre los ciudadanos ante la posibilidad de un uso indebido de información personal.

El comunicado oficial también subraya que ARCA mantiene un monitoreo permanente de su infraestructura tecnológica y aplica estándares y buenas prácticas en materia de protección de datos. Desde el organismo indicaron que estos controles continuos tienen como objetivo garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y forman parte de los protocolos habituales de seguridad que se utilizan para prevenir y detectar cualquier intento de intrusión o incidente informático.