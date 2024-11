EL CHOLO SIMEONE HABLÓ LUEGO DEL TÍTULO DE RACING EN LA COPA SUDAMERICANA: «UNA ALEGRÍA INCREÍBLE»

declaró Simeone.

El ex mediocampista central arribó por primera vez a Racing en 2005, tiempos en los que el club de Avellaneda atravesaba las peores páginas de su longeva historia y con una realidad muy distante a la actual que el Cholo destacó: “El club está en un crecimiento continuo. Ya lleva años creciendo, mejorando, con inversiones importantes en la búsqueda de mejores futbolistas. Yo no estoy cerca, pero se ve que hay un trabajo que se refleja claramente dentro del campo de juego. Se van transitando situaciones donde siempre se busca salir campeón. Y es un poco el camino de lo que siempre pide el hincha de Racing”.

“El otro día, cuando venía la semifinal, me preguntaban quién era el jugador más importante de Racing y yo les dije que era el entrenador. ¿Por qué? Porque Gustavo Costas tiene algo increíble dentro del club. Nació ahí adentro y tiene sentido de pertenencia. Y yo creo que cuando uno logra transmitir energía, y no me cabe duda de que más allá del talento de los futbolistas y el trabajo táctico, hay una energía positiva que nace de Gustavo Costas y su cuerpo técnico”, afirmó el entrenador refiriéndose a su colega Gustavo Costas, quién sigue agigantando su figura de ídolo en Racing.