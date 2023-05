EL CHAQUEÑO EMILIANO GRILLO SE CORONÓ CAMPEÓN EN EL CAMPEONATO CHARLES SCHWAB Y GANÓ USD 1,5 MILLONES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El chaqueño Emiliano Grillo tuvo un fin de semana (largo) soñado tras ganar el título en el Campeonato Charles Schwab, en la ciudad de Fort Worth, por el circuito norteamericano del PGA Tour, que se jugó en el histórico campo de Colonial Country Club. Después de hacer doble bogey al hoyo final y dejar pasar una ventaja de dos golpes, el golfista pudo hacer birdie en el segundo hoyo de desempate y coronarse.

El deportista de 30 años igualó la primera posición al cabo de las cuatro rondas en el Colonial Country Club (8,7 millones de dólares en premios), junto al estadounidense Adam Schenk, ambos con 272 golpes (ocho bajo el par de la cancha). En el desempate, el oriundo de Resistencia, ubicado en la posición 80° del ranking mundial, lo ganó en el segundo hoyo.

El estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del ranking mundial, y el británico Harry Hall compartieron la tercera colocación, con 273 golpes (-7).

Esta es la segunda victoria de Grillo en el PGA TOUR, casi ocho años después de su primer título. Además, es el segundo triunfo de un argentino en este campo, ya que Roberto De Vicenzo ganó allí en 1957.

«Fue un camino largo, me hace pensar en todo lo que viví desde que empecé, hace poco tuve mi primer hijo y todo fue cambiando y pasé a darle importancia a otras cosas de mi vida», expresó contento el chaqueño y agregó: «Dicen que el segundo título siempre es más difícil que el primero y definitivamente fue así».

«Lo más difícil entre el primer título y este fue la espera. Igual yo sabía perfecto que iba a volver a ganar, no tenía dudas, lo que pasa es que pasaban los años y no llega y uno empieza a preguntarse qué pasa, pero creo que hoy estoy mucho más maduro y tengo otras cosas más allá del golf que me importan más y quizás fue eso», dijo en conferencia de prensa.

«Es un orgullo estar ahora en la pared de campeones con Roberto De Vicenzo, cada vez que uno pasa por ahi y ve su nombre es un orgullo. Y ahora mi nombre estará cerca del suyo, ojalá también en el Open pueda sumar mi nombre igual que el suyo», concluyó.

Junto al título, el chaqueño ganó 1.566.000 dólares, con un salto bastante grande sobre el segundo, que ganó 915.000.

Grillo, olímpico en Río de Janeiro 2016, terminó con 68 golpes la cuarta y última vuelta del torneo (seis birdies, dos bogeys y un doble bogey), mientras que su rival sumó 72. En el cierre, el 18, el chaqueño ejecutó el golpe de salida hacia el costado derecho de la calle en el Colonial Country Club y la bola se asentó en un canal de agua que se había formado en el camino, marcado como área de penalización.

