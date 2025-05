EL CHAQUEÑO ANUNCIÓ EL FINAL DEL TRICHACO: “SE HIZO DIFÍCIL EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”

En medio de su presentación en el Festival “Bien Criollito”, organizado por Hernán Arias, el Chaqueño Palavecino sorprendió a su público con una noticia que nadie esperaba: el tradicional Festival del Trichaco no se realizará más.

“Y el Trichaco, todos me preguntan… no se va a hacer, no se va a hacer por muchas razones. Se hizo difícil en los últimos tiempos. Lo hicimos durante más de 20 años y hay un desgaste grande”, expresó con tono sincero el reconocido cantor del pueblo, desatando la emoción de los presentes.