EL CHACO Y UN CONTUNDENTE ACOMPAÑAMIENTO A CRISTINA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Resistencia se sumó este miércoles a la movilización nacional en defensa de la expresidenta. «Prometemos construir futuro, con la frente en alto y con el corazón», fue el pronunciamiento colectivo. La marcha partió desde la sede provincial del PJ y culminó frente a la sede del Juzgado Federal.

DOCUMENTO EN APOYO A CRISTINA

18 de junio de 2025 – Resistencia, Chaco

Hoy nos encontramos aquí, en las calles de Resistencia, porque no pudimos viajar, pero sí queremos acompañar.

Acompañar a Cristina, a la conductora del movimiento más grande de la Argentina, a la compañera que puso el cuerpo y el corazón por millones de argentinos y argentinas.

Nos movilizamos en el Chaco mientras en Buenos Aires miles la apoyan desde Plaza de Mayo. Caminamos juntos y juntas desde el Partido Justicialista del Chaco, que es su casa en esta provincia, hasta el Juzgado Federal para decir con fuerza:

¡Con proscripción no hay democracia!

Acompañamos a Cristina porque sabemos quién es y lo que representa.

Porque no es solo una dirigente política: es militante peronista, dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación, senadora nacional, diputada nacional, convencional constituyente, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y una de las principales figuras del pensamiento nacional y latinoamericano.

Una conductora que ha trascendido fronteras, tiempos y estructuras, porque su palabra sigue marcando agenda, generando conciencia y despertando esperanzas.

Esta marcha es también un acto de memoria y de gratitud.

Porque lo que Cristina representa no se puede encarcelar: representa a los jubilados que recuperaron su dignidad, a las mujeres que encontraron en ella un faro, a los estudiantes que volvieron a soñar con la universidad, a los trabajadores, a los científicos, a las minorías, a las grandes mayorías. Representa a un proyecto de país.

Aquí están presentes todas las voces: partidos políticos, agrupaciones sociales, sindicatos, organizaciones barriales, movimientos estudiantiles, vecinos y vecinas que no militan en ninguna organización, pero sí tienen memoria y compromiso.

Sabemos lo que está en juego: Cristina es la víctima de un proceso jurídico sesgado. Es blanco de una persecución sistemática, de una venganza política orquestada por los sectores que no soportan ver al pueblo empoderado.

Quieren su cabeza porque no pudieron doblegarla. Porque resistió. Porque gobierne quien gobierne, sigue siendo faro, conducción y esperanza.

El Poder Judicial ha dejado de ser un árbitro de justicia para transformarse en un arma del poder económico y mediático.

En nuestra provincia también lo vivimos. Se valieron de causas armadas, operaciones mediáticas y fallos oportunos para perseguir y disciplinar al campo nacional y popular. Nada de esto es nuevo: es una estrategia sistemática de criminalización de la política y estigmatización de las luchas populares.

Venimos a decir que no aceptamos que se use al Poder Judicial como arma para perseguir y disciplinar.

Lo vimos en la historia y lo estamos viendo de nuevo: quieren excluir de la democracia a quien más la defendió.

Pero no vamos a quedarnos callados.

Esta marcha es también una promesa.

Prometemos seguir luchando por una Patria más justa, más libre, más soberana.

Prometemos no abandonar a quien nunca nos abandonó.

Prometemos construir futuro, con la frente en alto y el corazón con ella:

¡Con Cristina, siempre!

Relacionado