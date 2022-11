EL CAFÉ AYUDA A MEJORAR LA MEMORIA: ¿CUÁNTAS TAZAS SE DEBEN TOMAR POR DÍA?

De acuerdo con algunos estudios realizados en la reconocida Universidad de Harvard, su ingesta puede retrasar el deterioro del proceso cognitivo.

Una de las bebidas más consumidas en el mundo es el café. Varias personas consumen esta bebida con el fin de obtener la energía que necesitan o simplemente la ingieren porque se deleitan con su sabor.

Se cree que el consumo frecuente de café previene diversas enfermedades hepáticas. Sin embargo, un estudio reciente de la Escuela de Medicina de Harvard, reveló que esta bebida sería una buena aliada para la memoria.

De acuerdo con un artículo de la doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de Harvard y autora del libro This Is Your Brain on Food, “el café es una bebida que no solo causa reacciones de alerta en el cerebro, sino también puede mejorar la función cerebral y reducir el deterioro cognitivo”.

La profesional menciona que la cafeína cuenta con la capacidad para aumentar los niveles de serotonina y acetilcolina, estas sustancias químicas estimulan al cerebro con el fin de estabilizar la barrera hematoencefálica a donde se dirigen unos receptores a los que se les conoce como adenosina.

Esta molécula tiene un efecto de sedación que evita la liberación de otras sustancias importantes para el cerebro, lo que significa que, cuando se bloquean las funciones de la adenosina, “los químicos cerebrales se activan para fluir libremente, mejorando el rendimiento mental”.

Además, la profesional agregó: “Los micronutrientes polifenoles del café pueden prevenir el daño en los tejidos a causa de los radicales libres, así como un posible bloqueo en los vasos sanguíneos del cerebro, lo que protegería a uno de los órganos más valiosos del cuerpo”.

Naidoo recomienda consumir de dos a cuatro tazas de café al día, preferiblemente durante la mañana o el día, ya que en la noche esta bebida puede alterar los patrones del sueño.

Fuente: Datachaco

