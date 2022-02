“Es un desafío ser una mujer en El Impenetrable chaqueño, pero quiero demostrarle a cada una y cada uno que estoy preparada, que tengo la entereza para enfrentar el desafío. Lo digo con toda la fuerza de mi corazón, porque todos me brindan una palabra de aliento que me da la fuerza para seguir”. La afirmación corresponde a Inés Josefa del Carmen Ortega, candidata a intendenta de Fuerte Esperanza por el Frente de Todos para el acto eleccionario de este próximo 6 de febrero.

No será una elección más para esta comunidad de El Impenetrable chaqueño, con jurisdicción en Comandancia Frías. Se trata ni más ni menos de suceder a un jefe comunal recordado como Walter “Bulinki” Correa, quien transitaba su tercer mandato cuando a principios de diciembre del año pasado su muerte sacudió a todo el arco político, familiares y allegados en cada rincón del Chaco. Ahora, su esposa, intenta continuar con ese legado que sabe de reconocimientos de propios y extraños.

A unas 7 horas de la capital provincial y casi 450 kilómetros de distancia, a Inés se la nota convencida, segura y comprometida con el desafío a asumir. Sabe que la vara quedó alta, pero no representa impedimento alguno para intentar seguir los pasos de su recordado marido. “Luego que Bulinki falleció, el equipo de gabinete municipal me pidió que siguiera con su legado. Así fue que tomé la posta, militando desde el corazón con el dolor que uno tiene”, recuerda Inés. Y describe: “En cada casa que voy recibo el reconocimiento de la gente. Bulinki en cada paso que daba ponía alma, corazón y vida. Alma para conquistar cada voto, corazón para quererlos a cada uno y vida para permanecer en el tiempo”, destaca.

El voto de la confianza

Respecto al acto eleccionario, Ortega no duda: “El 6 de febrero va a ser el voto desde el corazón, desde al alma. Ese voto es el de la confianza que quiero transmitir a cada uno de los que van a estar presentes en las urnas”, asegura. Así, confirma que este martes 1 de febrero estará presente en esa localidad el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; mientras que el miércoles 2 se realizará el acto de cierre de campaña en Comandancia Frías y el jueves 4 en Fuerte Esperanza. Allí, el acto político tendrá como escenario la sede partidaria con la participación de grupos musicales.

“Me acompañan intendentes de distintas localidades, como Carlos Ibáñez (Taco Pozo), Pio Sander (Castelli), Rafael Carrara (Corzuela) y Carina Mitoire (La Eduvigis-Selvas del Río de Oro), como así también el diputado Atalanto Honcheruk y la diputada nacional María Luisa Chomiak”, enumera entre otros. Algunos ya confirmaron su presencia para los actos de cierre de campaña: “Tengo un respaldo total de las y los intendentes y legisladores. Es que el legado de él es reconocido en cada obra y la gente tiene bien marcado lo que dejó en vida”, pondera.

“Puntapié para seguir en 2023”

Inés Ortega a la izquierda de la vicegobernadora y con la secretaria Marta Soneira. en el momento de la oficialización de su candidatura.

“Es un desafío ser una mujer en El Impenetrable chaqueño, pero quiero demostrarle a cada uno que estoy preparada. Estoy para escucharlos y seguir con el legado de Bulinki. Estos dos años son de él para darme el puntapié inicial para seguir en 2023”, anticipa Inés Ortega al dejar su mensaje a la comunidad. Y agrega, emocionada: “Este era su tercer periodo; es continuar en honor a él”.

También se hace tiempo para referirse a la relación que supo conseguir con el gobernador Jorge Capitanich. “Tengo: un acompañamiento único, incondicional. Pienso y siento que el trabajo que hizo Bulinki, la perseverancia y la fortaleza que él demostró hace que Capitanich tenga una mirada especial sobre El Impenetrable y sobre mi persona”, analiza. Fue más allá y remarcó: “El equipo de gestión provincial me sostiene y me guía, con una presencia permanente”.

En la parte final del diálogo, Ortega sienta su opinión sobre la oposición política, sin dejar de mencionar estar en democracia y que cada cual tiene el derecho de opinar y hacer campaña como mejor le parece. Impenetrable Unido lleva como candidato a intendente municipal a Edgardo Mercado: “A los hechos me remito, cada uno en las urnas demostrará la capacidad que tuvo o no para caminar y militar por las distintas localidades. A la hora de participar de un acto eleccionario hay que tener ideas y proyectos, no denigrar al otro”, sostiene. Y agrega: “Dicen (por la oposición) que Bulinki no luchó por la independencia de Comandancia Frías y eso es mentira. Él siempre luchó por la municipalización y nosotros vamos a seguir en esa línea. Comandancia Frías queda a 90 kilómetros de Fuerte Esperanza: ¿cómo no voy a luchar por eso?”, concluye a la Agencia FOCO.

Anécdotas al por mayor

La palabra “Bulinki” aparece en todo momento de los casi 15 minutos de charla telefónica o en cada anécdota –de las miles- que recuerda Ortega. Como la del significado del sobrenombre de Walter o el día que se casaron. “Una vez le preguntaron en una radio el porqué del sobrenombre, Y él respondió que era por ´conquistador de mujeres´. Cuando me entero, ya que no había escuchado el reportaje en la radio, le dije que ya saliera a aclarar eso y él se reía nomás. ´No vida, si sabes que no es así´, me dijo”, recuerda Inés entre risas

O como cuando le propuso casamiento sin ningún tipo de preámbulos a tal punto que ni la misma Inés le creía. “Un día viene y me dice: ´Andá a sacar turno en el Registro Civil que nos casamos. Obvio que no le creí, pero con dudas fui. Había turno para el 10 de noviembre, fui y le dije y me dijo que ´estaba bien´”. “Llegó ese día, el casamiento era a las 19, y el tipo a esa hora –como nunca- dormía. No quería despertarlo y empecé a hacer ruido a tal punto que se despertó. Se levantó y entre risas me decía: ´Ah, pensaste que me olvidé´”, detalla Inés con una nueva sonrisa. Así, contrajeron matrimonio el 10 de noviembre, con la sola presencia de sus hijos, testigos y algunos familiares.

“Bulinki era intenso y cuando todos le preguntaban cómo nos conocimos él decía que yo le chistaba en la calle. Nuestros hijos son de tez blanca y él le decía a la gente: ´mi señora es blanca, ya la van a conocer´. Él era muy comprador y no vamos a tener otro Bulinki. Me llega de orgullo recordarlo como él era”, cierra Inés.