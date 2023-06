EFECTO MESSI: INTER MIAMI DUPLICÓ SUS SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Luego del anuncio de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami de Estados Unidos, la cuenta de instagram del club duplicó sus seguidores en cuestión de horas: pasó de tener 1 millón a 2,7 millones. El efecto contrario sucedió en la misma red social del PSG. El club francés perdió más de 1,5 millones de seguidores.

La Major League Soccer se pronunció sobre la llegada del argentino: «Estamos encantados que Lionel Messi haya declarado que su intención sea unirse al Inter de Miami y la Major League Soccer en este verano. A pesar de que resta trabajo para formalizar el acuerdo, esperamos darle la bienvenida a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos a nuestra liga».

Inter está último en la liga: tiene 15 puntos en 16 partidos jugados (5 ganados, 0 empatados y 11 perdidos).

Sobre la oferta de Barcelona, Messi dijo que «se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero«.

