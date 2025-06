EDUCACIÓN REITERA QUE LA JUBILACIÓN DE AGENTES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES APUNTA A LA DEFENSA DE SUS DERECHOS LABORALES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia Tecnología de la Provincia, ante consultas efectuadas por distintos medios, comunica a los agentes administrativos y docentes actualmente en servicio, lo siguiente:

«Encontrándose en vigencia la Ley Nº 808 – H (ex 4044), es preciso recordar:

1- Que el actual Decreto Nº 2485/08 establece el procedimiento del trámite jubilatorio para el sector administrativo, declarando imperativa la jubilación de quienes estén encuadrados en los presupuestos legales y reglamentarios para acogerse a la jubilación.

2- Por su parte, el capítulo II del Estatuto Docente (Ley 647-E), trata de los derechos y deberes de los docentes y, por supuesto, reconoce entre los primeros al de la jubilación.

3- Le corresponde al Estado, porque así lo dispone la Ley, la facultad de verificar en forma permanente quienes son los agentes que van cumpliendo con los extremos legales previstos en la normativa (antigüedad, aportes, servicios, etc.) y es por ello, que se ha notificado a los agentes para que puedan iniciar los trámites jubilatorios que la ley y la Constitución han consagrado en su favor.

No se actuará en contra del trabajador, sino en defensa del derecho social consagrado por la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis».

Relacionado