EDUCACIÓN: “LO QUE NOS COMPROMETIMOS A HACER, LO CUMPLIMOS” MANIFESTÓ LA MINISTRA NAIDENOFF

La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, realizó un balance positivo del primer año de gestión, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo 2024 ya entró en su recta final.

En este balance, destacó tanto lo pedagógico como en lo administrativo y el compromiso del Gobierno del Chaco para que los docentes tengan «un salario digno, que puedan recuperar la confianza para enseñar, y juntos construir una mejor educación” para todos los chaqueños.

“Desde el inicio de la gestión, el gobernador Leandro Zdero ha puesto como uno de los ejes principales la educación; y el primer gran eje de trabajo hacia adentro del Ministerio fue el ordenamiento administrativo. Él nos pidió que en un año podamos ordenar, y nosotros iniciamos las bases para el ordenamiento”, señaló la ministra. Además, recordó que el gobernador se comprometió a cumplir con el pago de la Cláusula Gatillo, para garantizar la recomposición salarial de los docentes de manera trimestral, y que el aumento de sueldos del sector superó el 175%, añadiendo además que hoy, “en cada institución escolar, el director recibe una partida para insumos que ayudan al funcionamiento de las escuelas, y partidas de sostenimiento en cada dirección regional para gastos menores en las escuelas».

Naidenoff destacó también el programa de Formación Docente Continua, en servicio y gratuita, Red Aprende, señalando que el gobernador «se comprometió con la organización de una capacitación docente específica, como nos pedían en cada zona que visitábamos»; y que a través de este programa se han capacitado cerca de 70.000 docentes de todos los niveles y modalidades, con cargo y sin cargo, de toda la provincia. En esa línea, remarcó que el eje de Red Aprende estuvo puesto en la alfabetización inicial en todos los niveles y en la alfabetización digital para los niveles superiores, en pos de comenzar a revertir los resultados de la provincia en la lectoescritura, dado que la gestión se propuso «empezar a trabajar sobre las cifras que duelen». Con el mismo fin, se implementó un test de fluidez y comprensión lectora, destinado a niños de tercer grado de las escuelas primarias, teniendo en cuenta los resultados en los últimos años en las pruebas Aprender, que pusieron al Chaco en el último lugar. Este test, enmarcado en el programa Somos Fluidez Lectora Chaco, proporcionó a la gestión información esencial para el diagnóstico y como insumo para el diseño de la política educativa en la provincia.

Por otra parte, la ministra se refirió al programa Somos Inclusión Chaco, diseñado para cumplir el compromiso del gobernador de «acompañar en territorio a aquellas familias con hijos que necesitan ser atendidos por especialistas, y poder colaborar con las escuelas especiales», garantizando una educación realmente inclusiva «Hoy en cada lugar, en cada región educativa de las 14 que hay y en algunas subsedes, están trabajando los equipos interdisciplinarios acompañando a las comunidades», destacó. Estos equipos están conformados por psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, estimuladores tempranos, maestros de Educación Especial, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales para abordar las diferentes necesidades de acompañamiento en las instituciones de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Otro de los objetivos centrales que planteó la gestión desde el día uno en materia educativa fue recuperar en los estudiantes el valor del esfuerzo. «El chico se tiene que esforzar; no puede llevar los espacios que se lleva, no puede tener 15 materias, y presentar un trabajo práctico para aprobar. En esto nos pusimos firmes y trabajamos con varias iniciativas para acompañar y fortalecer las trayectorias de los estudiantes», aseguró la titular de la cartera, destacando el acompañamiento de las familias y la comunidad en estas decisiones y señalando que hoy, con la implementación del nuevo Régimen Académico, un estudiante de nivel Secundario solo puede pasar de año adeudando un máximo de dos espacios curriculares. En ese marco, ponderó también el programa de tutorías que la cartera organizó para poder acompañar y brindar apoyo pedagógico a aquellos chicos que presentan problemas para aprender algunos contenidos, y que «está dando muy buenos resultados».

Finalmente, la ministra destacó que los trabajadores de la educación del Chaco pudieron, luego de 7 años, volver a elegir a sus representantes docentes y no docentes en las Juntas de Clasificación, Consejo de Educación y Tribunal de Disciplina y se refirió también al Plan de Estabilidad y Garantías Laborales para Docentes, aseverando que el Ministerio «está garantizando el cumplimiento de la Ley», a través del trabajo que se viene realizando desde principios de año en mesas técnicas con los sindicatos docentes y las juntas de Clasificación para la implementación de la misma.

“En líneas generales, lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos; porque cuando uno ofrece su palabra en una gestión, debe cumplirla. Ahora esperamos que el docente pueda tendernos la mano para seguir construyendo juntos, que es lo que necesitamos», concluyó.

