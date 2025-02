EDUCACIÓN INICIA EL CICLO ESCOLAR CON CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, se refirió a los preparativos para la vuelta a clases, teniendo en cuenta que el próximo lunes 24 de febrero se inicia el ciclo escolar 2025 con la presentación en las escuelas de los equipos directivos, supervisores, docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades; y que el miércoles 5 de marzo comienza el ciclo lectivo para el nivel primario, y así sucesivamente los demás niveles.

“Nos estamos preparando con el equipo, con una planificación que la trabajamos el año pasado, los docentes desde que se inicia el ciclo tendrán capacitaciones”, expresó la ministra Naidenoff.

Al respecto, anunció que el 25 y 26 de febrero se dará continuidad a la Formación Docente Continua Red Aprende en el marco del plan de acción jurisdiccional que “pone el foco en la alfabetización integral destinado a la totalidad de los docentes del sistema de educación provincial”, con la capacitación del programa “Aprendo Leyendo”, a cargo del equipo interdisciplinario de Intelexia, destinado al primer ciclo de nivel Primario y los maestros de grado sin cargo.

“Van a comenzar con una capacitación los docentes para tener el acompañamiento en el aula, van a recibir materiales que van a estar en la escuela, como así también los chicos”, manifestó Naidenoff, refiriéndose que tanto los maestros como los niños recibirán bibliografía y fichas de trabajo para la casa.

“Este programa en Capital Federal arrojó los mejores resultados; y es todo un desafío para los chaqueños, porque acá se va a aplicar en todas las escuelas primarias, porque todos los chicos tienen derecho a leer y comprender lo que leen”, afirmó Naidenoff.

Además, dijo que el 27 de este mes, comenzará la capacitación para el Nivel Secundario, a cargo de la experta en Educación Laura Lewin, que será para los docentes con y sin cargo. “Algo pasa en la escuela secundaria que no estamos aprendiendo y lo sabemos todos. Hoy se necesita, otras nuevas formas de enseñar y de aprender. Hoy en el aula se necesita enseñar más a que piensen críticamente, a pensar en este mundo que va a ser impredecible, a ser creativos, a poder trabajar valores, y hablo de los valores como ser agradecidos y empezar con el respeto, por ejemplo, en la casa y en el docente”, sostuvo la ministra.

La titular educativa anticipó que próximamente se darán a conocer las demás propuestas de capacitaciones específicas, que se desarrollarán durante el año, para los demás actores del sistema educativo.

En este sentido, Naidenoff comentó: “cuando recorremos las escuelas con el gobernador (Leandro) Zdero, el docente nos dice: Hace muchos años que queremos una capacitación que nos entienda, que entienda el sistema, que es lo que necesitamos hoy”.

Agregó: “Soy docente y tuve la oportunidad de recorrer diferentes lugares de la provincia. Un Chaco que sufre, un Chaco que tiene calor, un Chaco que no tuvo lo que a veces se merece por años y siempre estamos en la lucha. Por eso, solamente les pido a los docentes que de la única manera que podemos salir, es mejorando los números”. “En este corto tiempo de gestión atendimos la situación de los docentes”, refiriéndose al cumplimiento de la cláusula gatillo, por medio de un acta compromiso sellada por este Gobierno. Además, destacó que “ahora no tienen que pagar más cursos de su bolsillo, ya que hemos puesto un punto final a los postítulos”. “Hemos realizado los concursos que no se hacían en años, hoy van a poder comenzar los docentes con sus nuevos cargos”, señaló.

A la vez que manifestó: “Cómo le vamos a exigir al docente que le enseña a leer si no tiene herramienta, por eso este año va a tener libros el chico, la escuela, van a tener libros los maestros, garantizándoles nuestro acompañamiento”. En ese marco, comentó que para “los chicos que tienen un atraso significativo en los saberes continuará el sistema de tutorías”. “Queremos colaborar con la tarea de los docentes, que sólo enseñen bien las horas que tienen que enseñar; y nosotros en la medida que permita la caja provincial, y eso el gobernador está más que preocupado, vamos a ir mejorando el salario docente. Pero, denles una mano, no es para nosotros ni por el gobierno, es para los chicos”, reflexionó la ministra para finalizar.

Relacionado