EDUCACIÓN: EL PAGO DE LA COOPERADORA NO ES OBLIGATORIO Y LAS ESCUELAS NO DEBEN COBRAR POR LA INSCRIPCIÓN”

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, se refirió a las escuelas que exigen el pago de aranceles para la inscripción de los alumnos, y ratificó que las mismas «no deben obligar al pago de la cooperadora escolar, sino que se trata de una contribución que los padres brindan de forma voluntaria». En esa línea, solicitó a los tutores que, en caso de que las escuelas nieguen la inscripción sin el pago de la cooperadora, «nos lo hagan saber a las direcciones regionales o al Ministerio de Educación”. Para ello, están habilitadas las siguientes vías de contacto: los correos meccyt.dginclusion@chaco.gob.ar y cooperadoras.escolares2024@gmail.com; y los teléfonos 3624-173283 y 3625-191074.

“El gobernador Leandro Zdero, ha anunciado, hace unos días, partidas de sostenimiento para las escuelas y partidas para insumos según las matrículas de cada una, por lo que, salvo el caso que los papás quieran hacer una colaboración, las escuelas no tienen autorización para solicitar pago de cooperadoras, y menos para negar la inscripción si no se paga”, ratificó la funcionaria, añadiendo que resulta «gravísimo» que un estudiante no sea inscripto en una institución escolar por este motivo. «La escuela (que incurra en esta falta) va a ser sancionada y el personal directivo de la misma enfrentará las medidas legales que corresponden”, concluyó.

Relacionado