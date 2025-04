EDUCACIÓN: CON ENCUENTROS VIRTUALES, CONTINÚAN LAS CAPACITACIONES DE RED APRENDE PARA DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Tuvieron continuidad los talleres de formación docente, en el marco del programa Red Aprende, con dos encuentros de acompañamiento que se desarrollaron en modalidad virtual sincrónica. Se trata de los trayectos Nuevas formas de enseñar y aprender y Aprendo Leyendo.

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Educación Superior, dio continuidad este martes al trayecto de capacitación del Programa Red Aprende Nuevas formas de enseñar y aprender, destinado a docentes de Nivel Secundario con y sin cargo, que está a cargo de la reconocida especialista en Educación Laura Lewin. Este fue el primer encuentro virtual sincrónico, el cual se desarrolló durante toda la mañana y fue transmitido a través del canal de YouTube de la Plataforma Somos Futuro, y la segunda jornada con Lewin, quien abordó acerca de la “Mentalidad de crecimiento”. Esta capacitación cuenta con más de 15.000 docentes inscriptos.

”La escuela secundaria necesita transitar un camino distinto y nuevo”

En la oportunidad, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, manifestó que: “este es el camino que estamos buscando desde el Ministerio de Educación, para acompañar a todos los directores y a todas las escuelas». «Necesitamos empezar a pensar nuestras prácticas pedagógicas, nuestra manera de pensar, de trabajar y de compartir este tiempo y espacio de aprendizaje para nuestros alumnos; eso significa que tenemos que sentarnos a reflexionar”, aseguró.

En este sentido, la subsecretaria, acompañada de la directora de Nivel Secundario, Elisabet Salto, afirmó que “la escuela secundaria necesita transitar un camino distinto y nuevo; no dejar de lado lo que estábamos haciendo, pero sí repensarlo y redireccionarlo para mirar una escuela secundaria que pueda acompañar a los estudiantes desde la necesidad, desde lo que se espera, como las habilidades blandas que pretendemos construir”.

Por su parte, la capacitadora Laura Lewi, sostuvo que “no se trata de tirar todo por la borda, no es que estuvimos haciendo todo mal, sino que se trata de sumar, preguntarnos qué nos funciona y qué no, y ver cómo potenciar el aprendizaje de los alumnos”. En este encuentro los docentes comenzaron a trabajar la mentalidad de crecimiento; la disertante se refirió a esta temática como “una capacitación que transforma, porque nos ponen a nosotros, como docentes, en un lugar de arquitectos de las cabecitas y corazones de nuestros alumnos”. “Vamos a hablar sobre nosotros, nuestra mentalidad, cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar una mentalidad de crecimiento”, precisó.

APRENDO LEYENDO

A partir del mediodía se desarrolló de manera virtual un encuentro del programa Aprendo leyendo, que alcanza a 9.000 docentes del primer ciclo de nivel Primario y maestros de grado sin cargo de toda la provincia. Su dictado está a cargo del equipo interdisciplinario de la Fundación Intelexia, y se trata de un programa de enseñanza de lectura para el aula especialmente diseñado para que los niños adquieran precisión, automaticidad y fluidez para alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora. Sofía y Florencia, del equipo de Intelexia, comentaron la visita que desarrolló el equipo a fines de marzo para realizar evaluaciones en lectura comprensiva a más de 500 estudiantes de 20 escuelas primarias de Resistencia, Barranqueras y Fontana. Esta evaluación diagnóstica es parte del programa y fue un requisito del equipo de profesionales que está a cargo, para conocer en qué estado de situación se encuentran los niños de segundo y tercer grado de las escuelas primarias para tener en cuenta las estrategias que van a utilizar en la formación docente que inició a fines de febrero.

Las autoridades de la cartera educativa ratificaron que en estos días comenzará la distribución gratuita de los libros de este programa destinados a los docentes y a los estudiantes que contienen propuestas pedagógicas y didácticas. En ese marco, en esta jornada de capacitación trabajaron sobre los recursos pedagógicos y didácticos de Aprendo Leyendo y se generaron espacios teóricos y prácticos en base a videos que hicieron llegar los docentes al grupo que está a cargo de esta formación sobre las prácticas de lectura en voz alta que llevan adelante con sus alumnos.

A través de estas propuestas de capacitación innovadoras, el Ministerio de Educación propone poner el foco en la alfabetización académica avanzada para nivel primario, buscando que los niños adquieran fluidez y a comprensión lectora en el primer ciclo, así como en nuevas estrategias para el nivel medio que permitan empezar a pensar y a construir una escuela secundaria diferente. La modalidad de cursado de estas capacitaciones docentes contempla encuentros virtuales y presenciales, con actividades sincrónicas y asincrónicas, a través de videoconferencias retransmitidas por canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro, y actividades en campus virtual de la Plataforma ELE. Ambos trayectos son gratuitos y garantizan los 3 puntos que establece el Estatuto del Docente.

