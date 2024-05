EDINSON CAVANI RENUNCIÓ A LA SELECCIÓN DE URUGUAY A POCAS SEMANAS DE LA COPA AMÉRICA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Edinson Cavani sorprendió este jueves al anunciar su renuncia a la selección de Uruguay. Justo cuando estaba integrando la prelista de Marcelo Bielsa para disputar la Copa América de los Estados Unidos. Y esto se da un día después de que el delantero anote un gol para Boca en la victoria por 4-0 sobre Nacional de Potosí, por la Copa Sudamericana, que le dio el pasaje al equipo xeneize para disputar el repechaje del certamen continental contra uno de los «terceros» que baje de la Copa Libertadores.

Cavani, de 37 años, juega en la selección uruguaya desde que tenía 20 años, cuando fue convocado para la Sub 20 en el Sudamericano disputado en Paraguay.

«Mi querida celeste: Solo quiero agradecer cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de vestir esta camiseta, de representar lo que más amo en el mundo, mi país. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguirá con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta», dice el comunicado expresado por Cavani en su red social Instagram.

Y agregó: «Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar. Pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!». (LA NACIÓN)

