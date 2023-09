DURA DERROTA DE FOR EVER, QUE VUELVE A ZONA DE PROMOCIÓN

El Negro cayó 4 a 0 ante Quilmes, en el Gigante, y está cada vez más complicado en su lucha por mantener la categoría.

Chaco For Ever sufrió este domingo una contundente goleada por 4 a 0 ante Quilmes, en el Gigante de la Avenida, por la fecha 29 de la Primera Nacional, y vuleve así a caer a la zona de promoción en la Zona B.

Los goles del conjunto cervecero fueron convertidos por Renzo Giampaoli, en el primer tiempo, y Federico Tevez, Joaquín Postigo y Agustín Bindella, en el complemento.

Tras un comienzo prometedor del Negro, que había inquietado al arquero rival, sobre el final del primer tiempo, y en la primera de Quilmes, llegó el gol de Giampaoli, tras un córner.

En el segundo tiempo, el equipo de Ricardo Pancaldo salió a buscar el empate, pero no tenía claridad ni profundidad. En ese contexto, el «cervecero» fue práctico y cada vez que atacaba generaba peligro, y se fueron sucediendo los goles.

Ya con el 0-2, For Ever parecía resignado, sin ningún tipo de reacción, más allá del amor propio.

Con este resultado, el equipo chaqueño quedó 17° en la tabla, en zona de promoción, con 27 puntos, por debajo de Tristán Suárez (28), que empató 0-0 con Riestra. En tanto, Racing (C), que igualó 2-2 con Atlanta, tiene 29.

En la próxima fecha, For Ever visitará a Brown de Adrogué, el domingo próximo, desde las 15. Por su parte, Tristán Suárez enfrentará a Ferro, y Racing (C), a Aldosivi.