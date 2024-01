DUMRAUF EVALÚA JUDICIALIZAR EL PARO DE INSSSEP AL CONSIDERARLO ILEGAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«Tengo que optar entre salvarle la vida a un paciente y contratar a 126 personas más», señaló la presidente de la obra social que acusó de «complicidad» a miembros del gremio por la deuda heredada.

En el segundo día del paro convocado por la Asociación Gremial del Personal del Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (AGPIPS), quienes solicitan la renovación de 126 contratos vencidos el 31 de diciembre de 2023, la presidente del INSSSEP cuestionó la medida de fuerza y señaló que evalúan llevarla a instancias judiciales.

En su oficina, ubicada en el tercer piso de la sede central de la obra social, Dumrauf recibió a Diario Chaco después de diversas reuniones para abordar problemáticas como prestaciones y deudas. La exdiputada se refirió a la situación actual de los trabajadores y comentó: «Esta medida se toma después de que fracasó la conciliación obligatoria. Ellos pretenden la renovación de contratos vencidos el 31 de diciembre, así como el pago retroactivo desde noviembre».

También describió que en el primer día de paro, la farmacia del INSSSEP cerró sus puertas, a pesar de que las guardias deben mantenerse. «Tenemos nombres y apellidos de los empleados que deben asistir a esas guardias, y todas las dependencias del organismo deben estar abiertas para que los afiliados puedan ingresar y realizar sus trámites, quizás con alguna demora particular. Por eso, lo que están haciendo desde el gremio me parece un exceso; ellos, los afiliados, tienen que padecer un servicio que no es adecuado, especialmente los abuelos».

Para explicar el posicionamiento del directorio respecto a las «políticas de austeridad» adoptadas y, en ese marco, a la no renovación de contratos que iniciaron el mismo mes en que vencieron, Dumrauf volvió a referirse a la deuda consolidada del instituto, que al 31 de diciembre ascendió a los 11 mil millones de pesos y aún está pendiente de cuantificar.

«La deuda millonaria genera conflictos, inconvenientes y trastornos a los afiliados; todo eso lo planteé en la conciliación», señaló sobre la conciliación obligatoria que se dictó y que concluyó sin llegar a acuerdos.

«EL PARO ES ILEGAL»

«Entre pagar las deudas y cumplir con los afiliados proporcionando medicamentos, prótesis y derivaciones a Buenos Aires, no tengo mucho que pensar. Debo optar por satisfacer esa demanda y no por la renovación de 126 contratos», planteó la funcionaria y agregó: «Quizás no sea un monto tan elevado por el momento, pero es dinero que, si podemos ahorrar, se destina a la prestación de servicios que los afiliados están reclamando».

«Tengo que decidir entre salvarle la vida a un paciente y contratar a 126 personas más, cuando aún no he tenido el tiempo suficiente para relevar todas las áreas; no hemos terminado de constatar en terreno», expresó en esa misma línea.

Absolutamente nadie puede obligar a la otra parte a renovar un contrato

Consideró la medida de fuerza ilegal, ya que, según dijo, «el gremio debería defender los intereses de los empleados, es decir, de los agremiados. En este caso, el gremio está excediendo sus facultades porque está defendiendo a contratados de obra, personas que no son ni fueron empleados públicos; son proveedores del Estado, son monotributistas».

Además, planteó que ni este ni el primer paro fueron debidamente notificados. «No lo hicieron en tiempo y forma en la delegación de trabajo y, por ser un servicio esencial, deben garantizar guardias».

