DUMRAUF AGUARDA QUE SE LEVANTE EL PARO QUE LLEVA ADELANTE EL GREMIO DEL INSSSEP

Si bien la Fiscalía de Estado obtuvo el dictado de una medida cautelar destinada a tratar de garantizar las prestaciones y urgencias de los afiliados mientras se realiza la medida de fuerza, las expectativas están puestas en la decisión judicial sobre la declaración de ilegalidad del paro que también fue solicitada.



«Es un paro ilegal e ilegitimo», ratificó la presidente del INSSSEP, Irene Dumrauf, asegurando que el gremio no puede arrogarse la defensa de los intereses de personas que no son empleados públicos, “son monotributistas y proveedores del Estado, que tenían un contrato de obra a término que venció el 31 de diciembre del año pasado. Y con ese fundamento, ilegitimo, realiza una medida de que se extiende ya por casi dos meses, entorpeciendo el funcionamiento del Instituto con gran daño a los afiliados que deambulan por las instalaciones buscando respuestas a sus problemas de salud o de su familia” argumentó la funcionaria.

Y agregó que “Tampoco hay que perder de vista que los servicios que se prestan en el InSSSeP son esenciales toda vez que involucran cuestiones de salud, sin embargo y a pesar de las disposiciones legales en tal sentido fue necesario recurrir a la justicia para asegurar las guardias que la ley ordena. “Sin duda es un paro político, algunos no pueden aceptar que la fiesta se terminó” planteó Dumrauf.

Por otra parte, tal como el Gobernador pregona en todas las áreas de Gobierno, estar en territorio, el INSSSEP estará este viernes 8 en la ciudad de Quitilipi atendiendo las consultas de todos los afiliados. La cita es en el Centro Cultural del Centenario “General San Martín, ubicado en la calle San Martín al 554.

El equipo de Instituto encabezado por su Presidente, Irene Dumrauf, asistirá para gestionar todas sus inquietudes.

