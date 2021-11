DUKI ACTUARÁ HOY EN RESISTENCIA: ENTRADAS AGOTADAS, FUROR EN SÁENZ PEÑA Y DERROTA ANTE DAMIÁN KUC

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

“Mi gente de Sáenz Peña rompimos todo, acabamos de romper. Me acabo de bajar, fue un show increíble, de verdad mucho amor wacho, llovía mal y la gente se la bancó ahí abajo y cantaron todas las canciones. Hermoso show, los quiero hermanos”, fueron las palabras de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, popularmente conocido como Duki tras el recital bajo la lluvia que brindó en la ciudad termal.

Tras el show, se reunió con el youtuber chaqueño Damián Kuc con quien compartió una noche de juegos en la que terminó ¿derrotado? 7 a 1 en una partida del FIFA.

En el marco del Festival “Chaco Joven” Duki brindó un show gratuito, auspiciados por Lotería Chaqueña, Nuevo Banco del Chaco y ECOM, en el predio Punta Norte de Sáenz Peña. La lluvia no paró, pero el show no se interrumpió y los seguidores del artista no dejaron de cantar.

Hoy en el estadio del club Sarmiento de Resistencia desde las 17 comenzará el festival que lo tendrá como principal figura. En esta oportunidad, el tiempo podría acompañar ya que las probabilidades de lluvias aisladas son bajas.

Duki presentará su disco «Desde el fin del mundo», los últimos sencillos de Temporada De Reggaeton y todos sus clásicos como «Goteo» y «She don’t give a f*ck». Además del espectáculo central del trapero y freestyler, el evento contará con las batallas de exhibición Rapeale, el show de la academia de baile ExpresArte, un ciclo de charlas y el Dj Gabriel Tomy Cáceres. Habrá también show de visuales y stands de emprendedores y food trucks.

IRREGULARIDADES CON LAS ENTRADAS

Nuevamente un objeto entregado por el estado de manera gratuita es comercializado en redes sociales, en este caso se trata de entradas para el Festival “Chaco Joven” por el que el trapero Duki brindará dos shows gratuitos en la provincia. Mientras que algunos ofrecen comprarlas, otros intentan venderlas a casi $3.000.

Si bien las entradas son gratuitas, el acceso es limitado y a las pocas horas del anuncio, las mismas se agotaron. Oportunidad para estafadores, que gestionaron las entradas y luego comenzaron a ofertarlas.

En una captura de una conversación de Instagram que circuló por redes sociales quedó expuesto cómo un usuario oferta a $2.600 la entrada. «Para entrar al show “necesitás la entrada”, justificó el estafador y agregó: “Hubo gente que pagó $3.500 para ver a L-Gante”.

