DOS TAXISTAS ASESINADOS EN MENOS DE 24 HORAS

En menos de 24 horas mataron a balazos a dos taxistas en la ciudad de Rosario. Por eso, el sindicato convocó a un paro y movilización en reclamo de mayor seguridad. Son cuatro los choferes asesinados en un mes.

Según informó el periodista de TN Sebastián Domenech, la Policía investiga una posible conexión entre ambos homicidios. El primer crimen ocurrió en la noche del martes en la intersección de las calles Flammarión y Lamadrid del barrio Tiro Suizo, en el sur de esa ciudad santafesina.

La víctima fue identificada como Héctor Figueroa, de 43 años, quien este viernes se iba a casar. El hombre conducía un Fiat Cronos que utilizaba como taxi cuando un supuesto pasajero le disparó dos veces en la cabeza y lo mató.

El atacante escapó del lugar y permanece prófugo. En el lugar, el homicida dejó una zapatilla junto al vehículo. Luego de que se conociera el crimen, el gremio de taxistas convocó a un paro en reclamo de mayor seguridad y en gran parte de la ciudad no hubo servicios de taxis hasta las 6:00 de este jueves.

“Esto no fue un intento de robo, porque al compañero le dispararon a quemarropa y no le llevaron la plata, ni el auto, ni el celular. Esto es un mensaje mafioso para alguien. El servicio nocturno no debería funcionar más”, manifestó José Iantosca, titular de la cámara de taxis.

La sospecha tomó aún más fuerza cuando se confirmó que las vainas utilizadas para el asesinato tenían la inscripción PSF, correspondiente a la Policía de Santa Fe. Además, los investigadores ya corroboraron que ambos crímenes fueron ejecutados con la misma pistola 9mm.

Sobre el caso que derivó en el conflicto y la falta de servicio, Horacio Yannotti, titular del sindicato de peones de taxis, había expresado: “Es un mensaje mafioso relacionado con las imágenes del tratamiento carcelario”.

Cuando la Policía llegó al lugar, Figueroa se encontraba sin vida. Las vainas incautadas fueron enviadas para su análisis por orden del fiscal Patricio Saldutti, ya que no se descartaba que el uso de armas y municiones pertenecientes a las fuerzas de seguridad locales pudieran ser consecuencia de robos o irregularidades, según precisaron los diarios La Capital y Rosario3.

“Aprendí a ser mamá con vos, hijo querido, pero la vida me dio un revés muy fuerte, no sé cómo se sigue!!!! Ayúdame a tener fuerzas!!!! Te amo”, escribió Patricia Gutiérrez, la madre del conductor. “Me gustaría saber que hacen los intendentes y gobernadores que no solucionan esta masacre de la calle. ¿Hasta cuando los narcos van a manejar las calle de nuestra ciudad?”, completó.

Otro taxista asesinado en Rosario en medio del paro

En medio de la conmoción por el crimen de Figueroa, en las últimas horas se conoció el crimen de otro conductor, identificado como Diego Alejadro Celentano, de 32 años.

Movilización en Rosario por el crimen del segundo taxista. (Foto: X @RodrigoMiro76)

El hombre fue hallado en el interior de su vehículo, con al menos un disparo en la cabeza, en la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Garmendia. La modalidad del homicidio es idéntica a la que se utilizó la noche anterior: los agresores fueron dos y dejaron tirada al lado del vehículo una zapatilla.

Con el crimen de Celentano, ya son cuatro los taxistas asesinados en un mes. En medio de la conmoción, desde el gremio convocaron a una movilización que tiene lugar desde las primeras horas de este jueves frente a la Sede de Gobernación en Rosario. No hay taxis en toda la ciudad.