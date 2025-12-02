DOS JUGADORES DESCARTADOS Y OTRO EN DUDA POR LESIÓN PONEN A RACING EN ALERTA PARA LA SEMIFINAL ANTE BOCA

Dos jugadores afuera y otro en duda por lesión ponen a Racing en alerta antes de enfrentar a Boca. (Fotobaires)

Racing sacó su pasaje a la semifinal del Torneo Clausura tras superar a Tigre en los penales pero lo hizo con un costo alto. En el partido fueron expulsados Gastón Martirena y Santiago Sosa y no podrán jugar ante Boca.

El defensor uruguayo fue expulsado en el primer tiempo del suplementario después de un irónico aplauso al árbitro, Andrés Merlos, que no dudó en sacarle la segunda amarailla. Sosa, capitán y referente del equipo, tampoco estará en la Bombonera. El volante fue expulsado por doble amarilla tras dos duras faltas.

Gastón Martirena y Santiago Sosa fueron expulsados ante Tigre y no podrán jugar contra Boca. (Fotobaires)

Pero eso no es todo. Además de los dos futbolistas expulsados, Racing podría sumar la ausencia de Santiago Solari por molestias físicas, lo que complicaría aún más el armado del equipo justo en la antesala de un clásico tan decisivo.

La baja de Martirena debilita el carril derecho de la defensa, mientras que la ausencia de Sosa implica perder un volante clave para la transición y el equilibrio. Si a eso se suma la posible ausencia de Solari Racing quedaría con un panorama complicado para mantener la intensidad, la marca y la solidez que lo llevaron a quedar entre los cuatro mejores.

Santiago Solari es duda contra Boca. (Foto: Fotobaires)

La buena noticia para la Academia es que volvió a jugar Franco Pardo, que podría ser el reemplazante de Sosa el próximo domingo ante Boca. Además, Facundo Mura, que venía siendo titular y no jugó los últimos encuentros por una molestia física, tiene todas las fichas para ocupar el lugar del uruguayo.

Racing y Boca se enfrentarán el próximo fin de semana en la Bombonera por un lugar en la final del Torneo Clausura. La AFA confirmó este martes la programación del clásico, que casi con seguridad será el domingo.