DOS HOMBRES RESULTARON LESIONADOS TRAS UN ACCIDENTE ENTRE CAMIONETAS EN QUITILIPI

Un accidente de tránsito ocurrido en la jornada del martes dejó como saldo dos personas lesionadas en la ciudad de Quitilipi.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en la intersección del acceso Almirante Brown y calle Chacabuco, principal acceso al centro y al hospital local. En ese lugar colisionaron dos camionetas por causas que aún se tratan de establecer.

Según registros fílmicos que circulan, el vehículo perteneciente a la empresa SECHEEP habría impactado contra una Ford F-100. Además, trascendió que el conductor de la Saveiro habría estado involucrado días atrás en otro siniestro vial en la intersección de la Ruta Provincial N° 4 y la Ruta Nacional N° 16.

De acuerdo al informe policial, uno de los vehículos involucrados fue una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente a SECHEEP, conducida por Carlos Adolfo Paniagua, de 53 años. El otro rodado, una Ford F-100, era guiado por Avelino Ramón Molina, de 51 años, domiciliado en la zona rural de Bajo Hondo Chico.

Tras el impacto, ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados por sus propios medios en vehículos particulares al hospital Dr. Emilio Rodríguez de la ciudad de Quitilipi para recibir atención médica.

De acuerdo al parte médico, Paniagua presentaba dolor en la región torácica y una leve molestia con enrojecimiento en el antebrazo izquierdo. En tanto, Molina sufrió una escoriación leve en el codo izquierdo, además de dolor en la zona de la nuca al movilizar la cabeza.

En el hecho intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de Marcelo Fabián Soto, que dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “supuestas lesiones en accidente de tránsito”.

Finalmente, tras las diligencias de rigor, ambos vehículos fueron restituidos a sus propietarios en el lugar, previa acreditación de la documentación correspondiente.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.

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