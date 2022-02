DOS AMIGOS CHAQUEÑOS RECORREN INCENDIOS EN ESTEROS DEL IBERÁ LLEVANDO AGUA A BRIGADISTAS

Dos jóvenes comerciantes de la localidad chaqueña de Barranqueras recorren los Esteros del Iberá entregando agua, alimentos y otros productos a comunidades afectadas y brigadistas que luchan contra los incendios que ya consumieron unas 800 mil hectáreas en el norte de la provincia de Corrientes.

Mientras los brigadistas forestales de la Policía de la provincia de San Juan combatían un incendio en pastizales de la localidad de Loreto, Nahuel Gerez y su amigo Jonathan frenaron su camioneta junto a la autobomba. Cargaron una conservadora llena de botellas de agua congelada y se adentraron en la vegetación para entregárselas a los brigadistas.

«Hasta antes de la pandemia yo trabajaba en una editorial y recorría toda esta zona vendiendo libros, me enamoré de los Esteros y cuando no trabajaba me venía con mis amigos de paseo o a pescar», contó a Télam Nahuel.

Y agregó: «Por eso, cuando esto empezó entendí que tenía que devolver algo de lo que todos estos pueblos me dieron cuando venía con los libros y con mi familia empezamos a juntar donaciones».

«Ahora trabajo en un polirrubro de mi familia y ayer no cené para ponerme a cargar todo lo que conseguimos en la camioneta, así que hoy temprano con Jonathan nos cruzamos a Corrientes y cada vez que vemos vecinos o bomberos que necesitan ayuda paramos y les entregamos agua, golosinas o lo que tengamos y puedan necesitar», apuntó.

Gerez destacó que «todos tenemos que tener solidaridad y responsabilidad en emergencias como esta; si uno tiene la posibilidad de faltar un día al trabajo y de tener una camioneta para venir lo tiene que hacer, cada uno puede hacer un gesto por mínimo que sea, acá una botella de agua fría para los que están combatiendo el fuego al rayo del sol es algo valiosísimo y que no cuesta arrimar a cualquiera que venga para este lado».

«Mientras estamos acá, nuestras familias y amigos siguen juntando donaciones en el barrio y vamos a volver a venir para seguir ayudando, porque una cosa así necesita del compromiso de todos», completó.

Expresiones solidarias como la de Nahuel y Jonathan son frecuentes en las rutas del norte correntino, donde los automovilistas se detienen a ofrecer agua o lo que tengan en ese momento a los brigadistas, preguntarles qué necesitan o agradecerles.

Fuente: Télam