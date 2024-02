DIPUTADOS OFICIALISTAS PRESENTARON UN PROYECTO PARA DEROGAR EL ABORTO

Con prisión de 3 a 10 años.

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar el aborto y encuadrarlo como delito penal, con una pena de 3 a 10 años de prisión, según el consentimiento que tuvo la mujer . El proyecto es impulsado por Rocío Bonacci y tiene la firma de los legisladores Oscar Zago, Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y Maria Fernanda Araujo.

En los fundamentos se expone: «El comienzo de la vida humana hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia. En efecto, la genética moderna ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre».

«La dependencia que tiene este nuevo ser respecto de su madre no anula su condición de individuo, que continuará su desarrollo hasta el nacimiento siempre y cuando no se vea agredido por una fuerza externa. De hecho, desde la concepción en el seno materno no se produce ningún cambio disruptivo que permita afirmar que lo que antes era un «fenómeno» ahora es un ser humano; todo el proceso es un desarrollo progresivo de alguien que ya es. No creemos necesario ahondar más en este aspecto, que ya ha sido largamente probado y sostenido por la ciencia y la técnica, por lo que pasaremos a referirnos a la cuestión de la personalidad», explica el texto.

Se propone una pena de 3 a 10 años, que «podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer».

Sobre los profesionales que lo practiquen, el texto dice: «Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios».