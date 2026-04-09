DIPUTADOS APROBO LA REFORMA A LA LEY DE GLACIARES: MIRA LOS DETALLES

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos y 111 en contra, luego de una sesión que, pese a las expectativas de mayor tensión, transcurrió con un desarrollo más ágil para el oficialismo. La votación se concretó pasada la una de la madrugada y permitió sancionar definitivamente la norma, con el respaldo clave de bloques opositores como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

El oficialismo logró reunir el quórum con 129 legisladores presentes al inicio del debate, sumando no solo a sus propios diputados sino también a espacios como Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos. Ese acompañamiento resultó determinante para allanar el camino hacia la aprobación.

Durante la jornada, la estrategia del oficialismo estuvo marcada por reducir las intervenciones en el recinto. Varios diputados de La Libertad Avanza que se habían anotado como oradores desistieron de sus exposiciones al confirmarse que los votos necesarios estaban asegurados. «Están los votos, que se queden con los discursos», sintetizó un legislador del espacio, reflejando el clima de confianza previo a la definición.

La certeza del resultado comenzó a consolidarse cerca de las 22, con la presencia en el recinto de Karina Milei, quien siguió el tramo final del debate desde uno de los palcos. Su llegada fue interpretada como una señal política de respaldo en un momento clave de la sesión.

Desde la oposición, en tanto, se concentraron los principales discursos críticos a la iniciativa, cuestionando el contenido de la reforma y su impacto. Sin embargo, no lograron frenar el avance de la norma, que finalmente obtuvo una mayoría más amplia de la prevista al inicio del debate.

Con este resultado, el oficialismo consolida una nueva victoria legislativa, apoyado en acuerdos con bloques dialoguistas y en una estrategia parlamentaria que priorizó asegurar los votos por sobre la confrontación discursiva.