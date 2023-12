DIPUTADO BERGIA “PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA APROBAR LA ACTUALIZACION DE OTBN”

El proyecto de ley solicita Aprobar la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco de acuerdo al mapa de categorías de conservación fue presentado por los legisladores Juan José Bergia NEPAR Atlanto Oncheruk y Rodrigo Campos del Interbloque Frente de Todos.

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY…

Artículo 1°: Aprobar la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco de acuerdo al mapa de categorías de conservación que constan en el ANEXO I de la presente Ley.

Articulo 2°: Déjense sin efecto los inc. 1, 2 y 3 del artículo 2, el inc. M) del artículo 5, el articulo 6, inc. C del artículo 9, y los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Decreto Provincial Nº 2.157/22; y todas las normas que se opongan a la Ley Provincial 1762-R y a la presente Ley. Artículo

3°: De forma.

FUNDAMENTOS

La Ley Nacional 26.331 regula los presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, conforme la distribución de competencias ambientales complementarias instituidas en el art. 41 de la Constitución Nacional, en el que establece que cada jurisdicción local debe realizar el OTBN existente en su territorio, y actualizarlo periódicamente (art. 6). Con la sanción de la Ley Provincial 1762-R se aprobó el OTBN de la Provincia del Chaco, e instruyó y delegó al Poder Ejecutivo la facultad de actualizarlo anualmente a través de los organismos técnicos específicos (art. 13).

Por Decreto 2157/22 de fecha 20 de septiembre del año 2022 se aprobó la actualización del OTBN de la Provincia del Chaco. La Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331, señaló una serie de ajustes a la actualización aprobada por Decreto 2157/22 en el marco de acreditación del mismo, tal como lo requiere la reglamentación federal. En fecha 26 de Julio del año 2023, se dictó el Decreto 2039/23 (art. 6) en el que inició un proceso de análisis de los ajustes señalados por la Autoridad Nacional a los fines de llevar adelante las adecuaciones que resulten necesarias. En virtud de dicha evaluación se resolvió por Decreto 2477/23 de fecha 01 de septiembre del año 2023 la convocatoria a tres audiencias públicas a celebrarse en las ciudades de Los Frentones, Charata t J. J. Castelli en los días 28, 29 y 30 de septiembre para que la ciudadanía participe e intervenga con sus opiniones, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre la actualización del OTBN, a fines de analizar las propuestas de adecuaciones y ajustes al mismo. Las audiencias fueron convocadas por edictos que se publicaron con 21 días de antelación en el boletín oficial, en diarios de circulación provincial, en la web oficial del organismo, en redes sociales oficiales, y en notas periodísticas publicadas por diferentes medios locales. En las mismas se puso a disposición de las personas toda la información y antecedentes vinculados al Decreto 2157/22. Con normalidad se celebraron las audiencias registrando la participación de un total de 175 personas en las tres audiencias (Los Frentones 68 inscriptos, Charata 32 y Juan José Castelli 75) que intervinieron con la exposición verbal de sus opiniones y/o incorporando escritos sobre la temática puesta en consulta. La Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativa, en Sentencia de fecha 21 de Septiembre del año 2023, ratificó las audiencias convocadas en el marco de la actualización del OTBN provincial, expresando que «…las audiencias públicas

Convocadas en el marco de los Decretos 2039/23 y 2477/23, responden a cumplir el proceso de actualización anual del OTBN (art. 13, Ley 1762-R), el cual no solo consiste en realizar una revisión integral del marco normativo correspondiente y ajustar la zonificación de los bosques nativo, sino también reforzar los procesos participativos mediante los cuales se someten a discusión pública las decisiones tomadas a nivel técnico politico y legal». El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJCH) en fallo del 04 de octubre del año 2023, consideró “…con la sanción de la ley 1762-R, se aprobó en la Provincia del Chaco el OTBN, siendo el Poder Ejecutivo a través de sus organismos el encargado de actualizarlo, lo que fue cumplimentado por decreto 2157/22 donde se aprobó la actualización del OTBN, remitiéndolo a la Cámara de Diputados para su ratificación legislativa…». El Poder Ejecutivo Provincial, en análisis efectuado de lo ordenado por el Decreto 2039/23 y las audiencias públicas convocadas por Decreto 2477/23, y en el marco de lo previsto por el art. 13 de la Ley 1762-R, recomendó la aprobación de la actualización del OTBN de la provincia del Chaco en base a un mapa de categorías de conservación de bosques nativos logradas a través de la metodología de valoración y ponderación acordada y aprobada por la mesa técnica del proceso de actualización en el que la integraron expertos y profesionales de diferentes organismos del estado provincial y nacional.

