DIEGO MILITO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA SALIDA DE MAXI SALAS A RIVER: «NO HAY CÓDIGOS»

«No lo queríamos negociar, era nuestra idea. Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula.«, sentenció Milito.

Contó el presidente que Chiqui Tapia intervino «para que las cosas puedan solucionarse de otra manera», pero apuntó contra «el presidente Jorge Brito, su secretario general, que desoyeron la voluntad del presidente» de la AFA.

Sobre Marcelo Gallardo, el mandatario de Racing fue contundente. «Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría», indicó.

El dirigente llamó a sus pares a «ser solidarios para que esto no vuelva a ocurrir», y disparó: «Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto».

«Con Maxi teníamos todo arreglado. Habíamos ya ejecutado una cláusula que tenía en enero, donde se le actualizaba el contrato. Dos días antes de viajar a Paraguay teníamos el contrato arreglado con él y su representante. Tenía un año y medio más de contrato con Racing. La idea era extenderlo, actualizarlo. Llegamos a un acuerdo. Estaba muy contento. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió», contó en relación al futbolista.

Por último, Milito llamó a los hincha de Racing a «seguir juntos», ya que consideró que cuando están todos juntos son «invencibles», y concluyó: «Tenemos que defender al club de todos y contra todos. El grupo está fuerte y seguro nos dará alegrías».