DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA PARA ISAAC ESPARZA HIDALGO, ACUSADO DE SER TESTAFERRO DEL EX SECRETARIO DE LOS KIRCHNER

El juez federal Julián Ercolini dictó prisión preventiva para el abogado mexicano Isaac Esparza Hidalgo como testaferro de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner que falleció en 2016. Lo extraditaron desde México y está vinculado a Muñoz porque fue puesto como titular de sociedades utilizadas para adquirir unas 40 hectáreas por 30 millones de dólares, en las islas Turcos & Caicos.

Según La Nación, «Esparza Hidalgo quedó preso por no poder pagar su fianza por el delito de lavado de dinero». Esta causa deviene del caso de los «cuadernos de las coimas», donde el juez afirma que «se logró acreditar la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del exministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el período que va del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, diseñaron un mecanismo para recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la comisión de otros delitos».

Muñoz, según la causa de los cuadernos, era el receptor primario de las coimas, durante el gobierno de los Kirchner. Él se hizo de una gran fortuna cumpliendo este rol y la invirtió no solo en Argentina, sino también en el exterior. Estaban también involucrados su mujer, Carolina Pochetti, y allegados entre los que se encuentra Carlos Gellert (hijo de la exdiputada kirchnerista Blanca Blanco e hijastro del exgobernador de santa Cruz Daniel Peralta).

«Cuando los negocios off shore de Muñoz quedaron al descubierto a raíz de los Panamá Papers», explica Infobae, «el ex secretario presidencial vendió propiedades que tenía en Estados Unidos y salió en busca de nuevos horizontes». Tras su fallecimiento, su esposa «migró 30 millones de dólares a las islas de Turks and Caicos donde pensaba conseguir la residencia fiscal», según Infobae.

Utilizó el dinero y compró una tierra de en un emprendimiento turístico de la cadena Six Senses que se iba a construir en Providenciales, una de las islas del archipiélago. Le prestó el dinero a Sean Sullivan, un desarrollador estadounidense. Cabe aclarar que el proyecto aún no comenzó a construirse.

«La sociedad Marble Hill Ltd. que realizó el préstamo estaba a nombre de Esparza Hidalgo, un mexicano que vivía en Monterrey y no tenía relación alguna con Muñoz. Sin embargo, era amigo de Carlos Gellert, primo de Pochetti. Fue Gellert quien convocó a Esparza Hidalgo para que firmara unos documentos», explicó Infobae.

Sin embargo, Esparza Hilado afirmó, en su indagatoria, que creyó haber firmado documentación relacionada con el negocio de venta de tacos de Gellert, que era el que administraba y atendía. Además, aseguró ser amigo de Gellert y de la esposa, Perla Puente Resendez, que, según Infobae, «tendrán que ir a juicio oral y público», por ser parte del entramado para lavar dinero, relacionado con Muñoz .

