DICTADURA CUBANA EMBOSCA, DETIENE Y GOLPEA FEROZMENTE A UN MANIFESTANTE DESARMADO

El video del momento en que una persona que protestaba contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel es reprimida ferozmente por agentes de seguridad del régimen (Yusnaby Pérez)

La cacería humana lanzada por la dictadura cubana contra aquellos que alzaron su voz contra el régimen está en marcha desde el domingo, cuando decenas de miles de cubanos salieron a las calles hartos de la delicada situación humanitaria que padecen los habitantes de la isla. La represión ordenada por el jefe de estado Miguel Díaz-Canel tiene como objetivo barrer las calles de manifestantes y evitar que las protestas se multipliquen. Además de redadas, La Habana también ordenó el corte de internet para silenciar y bloquear el acceso a las redes sociales para impedir convocatorias y que el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo en Cuba.

Sin embargo, en horas del martes, la periodista Yusnaby Pérez -una de las más activas defensoras de las libertades individuales y los derechos humanos en aquel país- publicó un video en el que se muestra la brutalidad con la que la dictadura emboscó a una persona desarmada en la azotea de un edificio y la dejó inconsciente a fuerza de golpes entre varios agentes de seguridad.

La brutalidad de la grabación no deja lugar a dudas sobre cómo están actuando las fuerzas de seguridad de Díaz-Canel ante el silencio de algunos países del mundo que dicen que no se meterán pese a las violaciones a los derechos humanos que se evidencian minuto a minuto. “El régimen castrista activó su máxima represión contra manifestantes pacíficos desarmados. El mundo no puede callar ante los gritos de libertad de los cubanos que quieren ser silenciados”, señaló Pérez en Twitter.

Ayer, el Movimiento San Isidro, un grupo a favor de la libertad de expresión en Cuba, difundió una lista de decenas de personas detenidas-desaparecidas tras las multitudinarias manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas por el régimen castrista el domingo. “Responsabilizamos a Miguel Diaz Canel y la policía política por la represión desplazada hacia la sociedad civil cubana”, escribió el grupo en Instagram.

El Movimiento, integrado por artistas e intelectuales disidentes, precisa que la información fue tomada del grupo en Facebook DESAPARECIDOS #SOSCuba, y que la información está en desarrollo. Entre los detenidos o desaparecidos figuran el artista y ex preso político Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del Movimiento y quien el domingo había convocado a sus seguidores a salir al malecón a sumarse a las protestas que ocurrían en varias localidades cubanas.

Las detenciones ocurrieron después de la protesta antigubernamental más grande que se registró en la isla desde el llamado “maleconazo”, cuando en agosto de 1994, en pleno “periodo especial”, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.

La protesta también montó a la redes junto a la campaña #SOSCuba, lanzada por artistas como Daddy Yankee, Residente y Kany García para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos a Cuba, mientras el régimen se niega a recibir ayuda internacional. Los cubanos han aprovechado la ocasión para criticar al régimen por la escasez de alimentos, las precarias condiciones en los hospitales y la crisis que se ha agravado con la pandemia.

Ahora, a través de ese misma etiqueta, los ciudadanos están denunciando las detenciones arbitrarias y las desapariciones llevadas a cabo por el régimen.

Se llevaron detenida a una influencer cubana en plena entrevista

La dictadura cubana se llevó presa a una influencer en plena entrevista con un canal de televisión español. Dina Stars, que en Twitter tiene más de 18.000 seguidores y se presenta como “una guerrera”, estaba siendo entrevistada cuando llegaron a su domicilio agentes enviados por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, dijo en un momento del reportaje la joven cubana, ante la sorpresa de los periodistas. “¿Te van a detener?”, preguntó la conductora española, dándose cuenta de lo que ocurría. “No lo sé, me dijeron que los acompañara”, se limitó a responder Dina.

“¿Vas tu sola?”, le volvieron a consultar desde el canal de televisión y ella contestó: “No, bueno sí, mis amigos irán detrás. Me tengo que ir”. El diálogo, que ya se hizo viral, muestra el crítico momento que atraviesa Cuba. Cualquier persona que alce la voz contra el régimen podrá ser detenido u hostigado. Y eso le pasó a Dina, quien en vivo se enteraba que la iban a llevar detenida.