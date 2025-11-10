Hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición en conmemoración del nacimiento, en 1834, de José Hernández, poeta y escritor argentino, ampliamente reconocido como el autor del Martín Fierro, obra maestra de la literatura argentina y emblema de la identidad nacional.

Su poema épico sobre la vida del gaucho Martín Fierro no sólo captura las costumbres y valores de los gauchos, sino que simboliza el espíritu de lucha y resistencia frente a las adversidades.

Publicado en dos partes – El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879) -, el Martín Fierro ha sido traducido a más de 70 idiomas y es considerado una de las mayores contribuciones a la literatura argentina. A través de la historia de Fierro, un gaucho trabajador que es forzado a alistarse en el ejército y que, tras desertar, se convierte en un gaucho matrero – aquel que vivía al margen de la ley -, Hernández construyó una crítica profunda hacia las injusticias sociales de su época.

El protagonista de este poema es la figura más popular y significativa de la tradición gauchesca clásica de los últimos años del siglo XIX.

A 191 años del nacimiento de Hernández y a más de 150 años de la publicación de la primera parte del Martín Fierro, su obra sigue siendo un pilar de la literatura nacional y su abordaje de la cultura gauchesca sigue siendo central en eventos como el Día de la Tradición.

La celebración del Día de la Tradición fue oficializada en 1975 mediante la Ley Nacional Nº 21.154, la cual establece el 10 de noviembre como una jornada para reconocer el aporte de José Hernández y de su obra a la cultura y la identidad argentina. En esta fecha, escuelas de todo el país se suman a la celebración con actividades y eventos que reviven las tradiciones gauchescas: los niños se visten de gauchos y paisanas, se organizan actos con música folclórica, y se recitan fragmentos del Martín Fierro, todo con el objetivo de revalorizar el patrimonio cultural argentino.

El Día de la Tradición es una invitación a reflexionar y celebrar la historia y las costumbres de nuestro país, fomentando el conocimiento y la valoración de los símbolos culturales.