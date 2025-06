Nuestro prócer Manuel Belgrano no pidió permiso. Lo hizo. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en Rosario, izó por primera vez una bandera celeste y blanca que él mismo mandó confeccionar. No había autorización del gobierno. No hubo aval oficial. Pero hubo convicción, visión y un acto fundacional que cambiaría la historia. Esa bandera, nacida en la urgencia y la desobediencia, es hoy uno de los emblemas más entrañables de los argentinos. Y también uno de los más enigmáticos.

La historia de la bandera comienza con Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Se formó como abogado y fue nombrado jefe del Regimiento de Patricios, para representar a las Provincias Unidas del Río de la Plata durante la revolución independentista.

Su rol tomó gran relevancia en 1810, cuando la Primera Junta le solicitó crear un símbolo patrio que cumpla la función representativa del territorio nacional y ayudar a distinguir las tropas en combate. En primer lugar, ideó la escarapela con los colores celeste y blanco. La bandera surgió al poco tiempo tomando estos colores, con la idea de generar una declaración patriota durante actos y momentos claves.

El primer ejemplar fue fabricado por María Catalina Echeverría. Fue el 27 de febrero de 1812 que se izó sobre la orilla del Río Paraná, en Rosario por primera vez, con Belgrano presente junto a las tropas del Regimiento N°5. El 20 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán aprobó su diseño de manera oficial. Esta primera versión emprendió viaje al Alto Perú junto a su creador, donde se extravió hasta 1883.

Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820, en su casa ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En 1938, el Congreso de la Nación decretó mediante la Ley 12.361, que se celebrara cada 20 de junio el Día de la Bandera.

El color y el idioma de la bandera argentina

El 20 de junio es un feriado inamovible del calendario oficial del país, que este año da lugar a un fin de semana largo. Durante esta fecha, muchas escuelas realizan el juramento a la bandera, en el que los alumnos de cuarto grado de nivel Primario expresan su lealtad a la Patria.

Cinco datos curiosos sobre la bandera argentina