DI MARÍA NO VIAJÓ Y ESTÁ DESCARTADO EN BENFICA PARA ENFRENTAR A BARCELONA

Fideo no fue parte de la comitiva de las Águilas que aterrizó en España para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League, quedando afuera de la definición de la llave.

Pese al deseo antes del inicio de la llave, finalmente Ángel Di María quedó descartado por Benfica para la vuelta ante Barcelona por Champions League. (Carlos Rodrigues/Getty Images)

Ángel Di María finalmente no podrá estar presente en el encuentro entre Benfica y Barcelona, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, al no llegar a recuperarse a tiempo de la lesión muscular que acarrea en su pierna izquierda.

Según Marca, Fideo ni siquiera formó parte de la delegación que emprendió el viaje desde Lisboa para enfrentar este martes al Barça en el estadio Olímpico de Montjuic, revancha a la cual el local con una ventaja en el global de 1-0 al imponerse en el estadio Da Luz gracias al gol de Rapinha.

Quien habló de la ausencia del campeón del mundo de la Selección Argentina no fue su entrenador Bruno Lage sino Hansi Flick, el DT blaugrana y quien no dudó en volver a deshacerse en elogios para con el rosarino: «Ya dije que era uno de mis jugadores favoritos. No hablaré de jugadores que no estarán aquí. Es un futbolista fantástico y peligroso a pesar de su edad», afirmó en su conferencia de prensa.

La intención en la escuadra lusitana era que el rosarino pueda si estar presente para el encuentro de vuelta pero finalmente no logró completar su recuperación a tiempo de la lesión que acarrea en su pierna izquierda, la cual sufrió durante su efímera participación en el triunfo sobre Mónaco, por la ida de los 16avos de final. El juego ante el equipo del principado que tuvo lugar el pasado 12 de febrero y Di María dejó a los 20 minutos desde su ingreso desde el banco de los suplentes, inconveniente que le mantiene hace ya casi un mes sin sumar minutos.

