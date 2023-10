DI MARÍA ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA TRAS LA COPA AMÉRICA 2024: «ES ESO Y SE TERMINA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Copa América 2024 será el momento en que Ángel Di María se retire de la selección argentina. Así lo comunicó Di María con la intención de finalizar su carrera defendiendo el título obtenido en 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná. El jugador rosarino buscará su sexto título a nivel de selecciones y, después del torneo en Estados Unidos, entrará en la fase final de su trayectoria, con el regreso a Rosario Central en su horizonte.

Durante una entrevista en el programa «Todo Pasa» que se emite por Urbana Play, el emblemático futbolista declaró: «Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección a un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América . Estoy haciendo todo lo posible para estar en el club y cada vez que me toque ir a la Selección. Espero que se me dé la oportunidad de ir a esta Copa América, y como ya he mencionado antes, será la última».

En una larga conversación, Di María habló sobre la pasión despertada por la Selección después de lo sucedido en La Paz y Lima durante los partidos contra Bolivia y Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: «Después de ganar la Copa del Mundo, la gente te reconoce solo por ese logro. Ser campeón del mundo no es solo para tu país … Llevo a mis hijas a la escuela y hay niños de cinco o seis años que me dicen: «Eres campeón del mundo». Eso es lo único que les importa».

Después de quedar fuera de la última convocatoria debido a una lesión, el jugador compartió un recuerdo del partido contra Francia en la final del Mundial de diciembre pasado. Sorprendentemente, afirmó que ya tenía en mente su definición por encima de Hugo Llori s para marcar el 2-0 en el Estadio Lusail antes del inicio del partido: «Definí de esa manera, aunque muchos no me crean. Sí, definí de esa manera porque ya había hablado con Martín Tocalli, el entrenador de arqueros, y siempre me intenta decir cómo es el arquero rival. Antes del partido, me había dicho que saliera rápido abajo y no aguantara».

Sobre esa memorable definición, añadió que atesora cada recuerdo del partido contra Francia y bromeó junto al presentador Matías Martín: «Tengo todo guardado. Lo único que tengo a la vista es la medalla del Mundial. La camiseta de la final la tengo guardada, tengo una pelota. ¿La del penal de Montiel? No, alguna que tenga por ahí. Cuando vengan a mi museo en casa, les diré: «Esta es la pelota con la que Montiel hizo el gol». ¿Quién va a saberlo? Ja».

