DETUVIERON AL HOMBRE DE 40 AÑOS ACUSADO POR SU EXPAREJA DE ABUSAR SEXUALMENTE A SUS PROPIOS HIJOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Detuvieron a Mariano Germán Bosio, el hombre de 40 años que fue denunciado por abuso sexual agravado con acceso carnal contra sus propios hijos. La acusación la realizó Jimena Ruíz Díaz, su expareja, quien lo acusó de ser responsable de los hechos sufridos por los menores.

El hombre se presentó espontáneamente este miércoles a declarar, pese a que previamente entregó un certificado covid, y tras declarar como imputado quedó detenido.

La madre de los niños manifestó estar conforme con este primer paso de la justicia: «Era lo que esperábamos y deseábamos», expresó sobre la decisión del fiscal Nº 3 en feria, Víctor Recio.

Bosio había hecho una transmisión en redes sociales en los que decía que su intención no era exponer a sus hijos. «Hoy voy a hablar, la causa de abuso sexual hacia mis niños arranca por dos situaciones fundamentales que todavía se están investigando, pero esas situaciones no me indican como autor de lo que se me está acusando», dijo el imputado.

En respuesta a esa publicación, su expareja dijo: «No es nada que me sorprenda. Él no tiene ningún tipo de remordimiento, tiene las típicas conductas de un psicópata y los rasgos de un perverso, son personas que no reconocen sus errores, que no pueden ni son capaces de reconocer sus equivocaciones. Siempre buscó amedrentarnos durante todo este tiempo y buscaron con su abogada callar mi voz, pidiendo que yo no salga en los medios ni diga nada y al otro día que subió el escrito al expediente salió él en un vivo».

Sobre las expectativas en la justicia, tras la detención, la denunciante dijo que quiere que se dicte la prisión preventiva. «Él está detenido ahora por el tipo de imputación, en su caso es una de las más graves por eso no es excarcelable. Queremos que le pidan la preventiva hasta el juicio».

En diálogo con Jimena comenzó relatando que «estamos en una causa por abuso sexual, hace un año y medio más o menos, la denuncia penal se hizo en mayo de este año y la semana pasada se llevó a cabo la Cámara Gesell en la que los chicos pudieron contar lo que pasó. Y se confirmó que el autor del hecho fue el padre, definitivamente».

«Ninguna infancia miente, no solo mis hijos. Las infancias no mienten, no hablan de cosas que no conocen. Por eso en importante que les crean a ellos, los chicos no mienten, no saben manipular con esas cosas. No tienen la capacidad de mentir sobre cosas que no conocen, que no deberían conocer y que muchos conocen a manos de sus abusadores. Pero ni siquiera así tienen ellos una comprensión de lo que significa solo eso», remarcó.

LA PALABRA DEL ACUSADO

Alegando su inocencia y pidiendo el resguardo de sus hijos, Bosio se filmó diciendo: «Voy a seguir peleando para poder resguardarlos (a los menors) esté acá o preso como quieren que esté. En ningún momento voy a dejar de bajar los brazos, voy a seguir luchando para que todo salga a la luz, se encuentre al culpable».

«Si yo fuese una persona violenta hubiese actuado de otra manera ante los insultos, las acusaciones, las humillaciones por parte de esta señora pero nunca respondí a todo eso. Jamás lo hice», continuó y cerró: «Creo en la justicia por más que sea lenta, y bueno me pongo a disposición de todas las personas que estén pasando por una situación tan horrible y asquerosa como esta, de querer llegar a la verdad, querer resguardar a los niños, de tener que sufrir este tipo de acusaciones tan graves. Estoy a disposición».

Fuente: Diario Chaco

Relacionado