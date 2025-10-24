DETUVIERON AL EXNOVIO DE LOURDES FERNÁNDEZ POR PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD

Tras varias horas de incertidumbre sobre su paradero y luego de la denuncia realizada por su mamá, Lourdes Fernández fue encontrada este jueves por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La hallaron durante el allanamiento al departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, acusado por violencia de género, quien fue detenido a pesar de que habría intentado escaparse del lugar.

De acuerdo con las diferentes versiones que circularon en las últimas horas, la artista, que llevaba 19 días sin comunicarse con su familia, habría estado todo este tiempo en la casa del empresario.

Más de 15 efectivos policiales, incluido personal de la Policía Científica, ingresaron al edificio ubicado en Palermo.

El parte policial precisa que «en horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández».

A la tarde, la expareja de la cantante había accedido a que el personal policial ingrese a la vivienda. Sin embargo, aprovechando que la fiscalía todavía no había dado la orden para el allanamiento, no le permitió que revisaran todo el departamento.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar creyeron que García Gómez no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Si bien el empresario habría querido escaparse por la terraza, fue detenido antes de que lograra concretar la fuga.