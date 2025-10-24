CHARATA: ALLANAMIENTOS POSITIVOS CON SECUESTROS Y DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En dos inmuebles hallaron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Los efectivos de la División Operaciones de Charata emprendieron patrullajes investigativos para establecer los puntos de venta y consumo de estupefacientes en la localidad, tras varios días de recorridas hallaron dos bunkers que funcionaban como kioscos narcos, y solicitaron allanamientos.

Anoche en compañía de ayudantes de fiscal se dirigieron a la primer vivenda investigada, ubicada en el barrio Alcorta. Ante un testigo leyeron el mandamiento judicial al morador e ingresaron al inmueble.

Hallaron 118 envoltorios de cocaína con el peso de 14 gramos, las secuestraron como así también un teléfono celular y la suma de $20.000 pesos en efectivo.

El morador de 30 años fue notificado de su aprehensión en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.

El segundo domicilio allanado, en el mismo barrio, una mujer de 28 años tenía en una de las habitaciones un ladrillo de marihuana con el peso de 493 gramos, y otro envoltorio pequeño de 1 gramo, 41 envoltorios tipo bochitas con cocaína con el peso total de 7 gramos, y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes: balanza digital, tijera, frascos, recortes de polietileno y dos celulares. Todo fue secuestrado.

La mujer quedó aprehendida por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía en turno.

