MAKALLÉ: OTRO BÚNKER DE DROGAS DESARTICULADO

La División Microtráfico detectó el kiosco, aprehendió a su vendedor, secuestró cocaína y más de 200 mil pesos

Tras varios días de patrullajes por la localidad y emplazamientos de vigilancia discreta identificaron el kiosco narco y solicitaron allanamiento a la fiscalía antidrogas en turno. Anoche con orden de allanamiento provista por el juzgado de garantías, se dirigieron al lugar ubicado por la calle Chaco.

Una vez allí, con el principal morador y ante un testigo, leyeron el mandamiento judicial y comenzaron con el registro del inmueble. En una de las porciones del domicilio hallaron 32 envoltorios de pequeño tamaño con estupefacientes y dinero en efectivo.

Realizaron las pruebas para determinar de qué sustancia se trataba, que arrojaron resultado positivo a cocaína con el peso total de 5 gramos, las secuestraron y también incautaron la suma de $290.000 pesos en efectivo, recortes de polietileno y una balanza digital. Todo resultó de interés para la fiscalía en turno.

El morador de 56 años fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304, a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2.

