DETUVIERON A UN JUGADOR DE PRIMERA DIVISIÓN: ESTÁ ACUSADO DE AGREDIR A UN POLICÍA EN MENDOZA

Apenas unos días después de haber dejado Atlético Tucumán y de ser presentado como refuerzo de San Martín de San Juan, Matías Orihuela quedó en el centro de un grave episodio ocurrido en Mendoza. El futbolista fue detenido este lunes tras protagonizar un altercado con la policía vial durante un control en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1107, en las inmediaciones de Potrerillos.

Según el informe oficial, el lateral izquierdo fue interceptado por una maniobra imprudente: cruzó una doble línea amarilla a bordo de su camioneta. Cuando fue detenido por los agentes y se le pidió la documentación, Orihuela reaccionó con enojo, bajó del vehículo de manera violenta y comenzó a lanzar amenazas.

Matías Orihuela fue detenido tras agredir a un policía en Mendoza. (Foto: Instagram @matiorihuela)

La situación se agravó cuando, en medio de la discusión, el futbolista golpeó accidentalmente a un oficial con la puerta del auto y luego lo agredió físicamente.

Además, Orihuela, que se habría identificado a los gritos como profesional del fútbol, rompió el acta de infracción delante de los testigos y se negó a firmarla. El forcejeo continuó hasta que fue reducido, y un efectivo sufrió lesiones leves. Todo quedó registrado en videos que ya están siendo analizados por la Justicia.

Qué dijo Matías Orihuela sobre su detención en Mendoza

En audios enviados desde el interior del móvil que lo trasladaba a la comisaría, el futbolista relató su versión de los hechos: “En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido. Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre. Me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin motivo”.

“Jamás le falté el respeto a nadie. Mi señora está de testigo. Nunca tuve un problema así”, comentó.

Los audios circularon rápidamente por redes sociales y medios locales mientras el jugador era llevado a la Comisaría 11ª de Luján de Cuyo.

Sin embargo, la versión oficial difiere considerablemente del relato del jugador. De acuerdo al parte de la policía vial de Mendoza, el episodio ocurrió cerca de las 10 de la mañana sobre el kilómetro 1107 de la Ruta 7, cuando una camioneta negra fue detenida por cruzar una doble línea amarilla.

Al solicitar la documentación, Orihuela habría bajado del vehículo con actitud hostil. En ese contexto, abrió la puerta con violencia, golpeó accidentalmente al oficial ayudante Cañizares, y luego lo habría agredido físicamente.

El informe policial indica que el jugador no solo se resistió al procedimiento, sino que lanzó amenazas y se identificó a los gritos como futbolista profesional. Incluso rompió el acta vial en presencia de los testigos y se negó a firmarla.

En medio del forcejeo, el oficial agredido cayó al suelo tras recibir varios golpes, por lo que otros efectivos y dos personas que estaban en el lugar intervinieron para reducir al jugador. Todo el episodio fue registrado en video y se encuentra bajo análisis de la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Horacio Iturbide, quien ordenó la detención de Orihuela y lo imputó por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

Fuentes oficiales confirmaron que el oficial sufrió heridas menores y que el hecho fue notificado al Centro Estratégico de Operaciones de Mendoza.