DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE PEDIR FOTOS ÍNTIMAS A MENORES A CAMBIO DE CRÉDITOS PARA EL VIDEOJUEGO ROBLOX

La Policía allanó la casa y secuestró material relacionado con el caso. (Foto: Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de contactar menores a través de un videojuego y ofrecerles cambiar créditos —que se compran con dinero real— por fotos íntimas.

El caso comenzó con la denuncia de una familia de Buenos Aires. Los padres de un nene de 9 años informaron que un hombre le había hablado a su hijo a través del videojuego Roblox.

El sospechoso, que vive en la localidad rionegrina de Cipolletti, le ofreció comprarle monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual. Esas monedas, que se venden en dólares a través de tarjeta de crédito, sirven en el juego para mejorar la experiencia del usuario.

La detención se produjo en una vivienda de Río Negro. (Foto: Policía de la Ciudad)

Tras la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, ordenó la investigación y solicitó que se realice un análisis y el rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio. Con ayuda de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se llevó adelante un allanamiento en el que se secuestraron distintos dispositivos electrónicos.

El sospechoso fue detenido. (Foto: Policía de la Ciudad)

El hombre fue detenido e imputado por el delito de grooming. Mientras tanto, la causa avanza para intentar determinar si hubo más víctimas o si hay más personas involucradas.

Grooming: cómo actuar

Desde la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad brindaron una serie de recomendaciones para evitar casos de grooming: